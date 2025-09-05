Украинанын президенти Владимир Зеленский жана европалык лидерлер менен сүйлөшүүлөрдөн кийин АКШнын президенти Дональд Трамп Орусиянын президенти Владимир Путин менен жакын арада сүйлөшөрүн билдирди.
Ак үйдө америкалык технология жетекчилери менен кечки тамак учурунда бир кабарчынын “Кремлдин лидери менен сүйлөшүүнү пландап жатасызбы” деген суроосуна Трамп: “Ооба, сүйлөшөм” деп жооп берди.
Бул билдирүү Орусиянын Украинага жаңы чабуулдарын жүргүзүп жаткан учурга туш келди. Харьков облусунда бейшембиге караган түнү орус аскерлеринин Хотымлия айылына учкучсуз аппарат менен чабуулунан үч киши набыт болду. «Эки эркек жана бир аял каза болуп, дагы эки адам жаракат алды», - деген облустун губернатору Олег Сынагубов каза болгондордун арасында жол оңдоочу жумушчулардын бар экенин белгиледи.
Ошол эле күнү Даниянын качкындар кеңешинин эки кызматкери, Украинадагы Чернигов облусунда мина тазалоо иштери жүрүп жаткан аймакка орус ракетасы тийип каза болушту. Жергиликтүү аткаминерлер курман болгондордун гуманитардык кызматкерлер экенин айтышты, бирок Орусиянын Коргоо министрлиги муну четке кагып, алар узак аралыкка учуучу учкучсуз учуучу аппаратты бутага алышкан деп билдирди.
Харьков, Чернигов, Запорожье, Днепропетровск жана Сумы аймактарында аба соккулары тууралуу эскертүүлөр жума күнү эртең мененкиге чейин уланды.
Бул чабуулдар Европанын лидерлери Путинге ок атышууну токтотуу же тынчтык келишимине жетишүү үчүн кысым көрсөтүү аракеттерин күчөткөн учурга туш келди. Бейшемби күнү 20дан ашуун өлкө келечектеги «кепилдик күчтөрүн» түзүүгө аскерлерди бөлүп берүүгө убада беришти. Бул күчтөр тынчтык келишиминен кийин Украинага жайгаштырылып, Орусиянын мындан аркы агрессиясын алдын алууну көздөйт.
Бирок Москва сүйлөшүүлөргө анча кызыкдар эмес деген тынчсыздануулар күчөп жатат. Бээжинге сапары учурунда Путин алгылыктуу тынчтык шарттарына жетишилмейинче, Орусиянын согушту уланта берерин билдирди.
Украинадагы согуштун үчүнчү жылында он миңдеген адамдар каза таап, миллиондогон адамдар жер которууга аргасыз болушту. Батыш лидерлери тынчтык келишимине жетишүүгө аракет кылып жатканда, акыркы чабуулдар согуштун дагы эле күчөп жатканын көрсөттү.