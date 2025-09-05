Кремль жума күнү чет элдик аскерлер Украинанын коопсуздугуна кепилдик бере албай турганын билдирип, Москва менен Киевдин ортосундагы согушту токтотууга багытталган жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөргө чейин дагы көп иштерди аткаруу керектигин белгиледи.
Бул билдирүүлөр 26 өлкө согуштан кийин Украинага эл аралык күчтөрдүн кургактыкта, деңизде жана абада операция жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн да камтыган коопсуздук кепилдиктерин убада кылгандан бир күн өткөндөн кийин жасалды.
Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Владивостокто өтүп жаткан Чыгыш экономикалык форумунун алкагында РИА мамлекеттик кабар агенттигине берген маалыматында: "Украинанын коопсуздук кепилдигин чет элдик, өзгөчө европалык жана америкалык аскерлер камсыздай алабы? Албетте, жок" деди.
“Бул биздин өлкө үчүн кабыл алынуучу коопсуздук кепилдиги боло албайт,” – деп кошумчалады ал.
Согушту токтотууга карата коопсуздук чаралары
АКШнын президенти Дональд Трамптын келишим түзүү аракеттерине карабастан, Орусиянын 2022-жылдын февраль айындагы чабуулунан бери үчүнчү жылына кирген согуштун аяктап баратканын көрсөткөн белгилер аз.
Песков 2022-жылы Стамбулда өткөн тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн алкагында Украинанын коопсуздугу үчүн бардык зарыл кепилдиктер каралганын айтты. Бул сунуш Украинанын НАТОго мүчөлүк амбицияларынан баш тартып, АКШ, Орусия, Кытай, Улуу Британия жана Франциядан коопсуздук кепилдигин алып, бейтарап, өзөктүк куралсыз статуска ээ болушун көздөгөн.
Песков Москванын, Киев менен сүйлөшүүлөрдөгү өкүлчүлүктүн азыркы деңгээлине канааттанганын да кошумчалады.
“Жогорку деңгээлдеги жолугушууга чейин майда маселелерди, техникалык суроолорду чечүү үчүн чоң күч-аракет жумшоо керек. Бул элементтердин баары биригип бүтүндөй чечүү процессин түзөт,” – деди Песков.
Түндүк кореялык согушкерлер
Песков Түндүк Кореянын кийлигишүүсү тууралуу божомолдорго да токтолуп, Түндүк Кореянын аскерлери Украинада эмес, Орусиянын аймагында гана экенин түшүндүрдү.
Шаршемби күнү Орусиянын президенти Владимир Путин Ким Чен Ынга Түндүк Кореянын аскерлеринин украин күчтөрүнө каршы көрсөткөн эр жүрөк күрөшү үчүн ыраазычылык билдирди.
Түндүк Кореянын аскерлери быйыл жыл башында Орусиянын батышындагы Курск аймагынан украиналык күчтөрдү сүрүп чыгарууга жардам берген.