САЯСАТ
Франция Газадагы геноциддин алдын албаганы үчүн сотко берилди
Юристтердин Эл аралык укукту урматоо ассоциациясы (JURDI) Франциянын өкмөтүнө каршы Парижде административдик сотко доо арыз берди, анткени ал Газадагы Израилдин геноцидин алдын албай келген.
Газанын Нусейрат качкындар лагеринде 2025-жылдын 4-сентябрында кайрымдуулук уюму тараткан тамакты алуу үчүн кезекте турган балдар бош идиштерди кармап турушат. / AA
4 Сентябрь 2025

Юристтердин Эл аралык укукту урматтоо ассоциациясынын (JURDI) башкы катчысы Бенжамин Фиорини Франция өкмөтүнө каршы Париж Административдик Сотуна Израилдин Газага карата геноцидин алдын албаганы үчүн доо арыз бергенин жарыялады.

Израилдин Газага кол салуулары уланып жатканда, Франция Израилге курал бөлүктөрүн жөнөтүүнү улантканы, Израилдин президенти Исаак Герцогду кабыл алганы жана премьер-министр Биньямин Нетаньяхунун учагынын француз аба мейкиндигин пайдаланууга уруксат бергени үчүн сынга кабылууда.

Парижде жана башка француз шаарларында дээрлик ар жума өтүп жаткан демонстрацияларда Палестинаны колдогон тараптар “Израиль киши өлтүргүч, Макрон шериктеш” деген ураандарды чакырып, Израилге каршы санкцияларды талап кылышууда.

Шейшемби күнү JURDI Париж Административдик Сотунда Франция мамлекетин Газадагы геноцидди алдын алуу милдетин аткарбаганы үчүн айыптап, арыз тапшырды.

Анадолу агенттигине берген билдирүүсүндө Фиорини: “Биз бул маселени Париж Административдик Сотуна алып чыгып, Франция мамлекетин Газадагы геноцидди алдын алуу милдетин аткарбаганы үчүн айыптоо үчүн кайрылдык,” - деп айтты.

Фиорини геноцидди алдын алуу милдети 1948-жылдын 9-декабрында кабыл алынган Геноциддин алдын алуу жана жазалоо боюнча Конвенцияда бекитилгенин, Франция бул конвенцияга кол койгонун жана ал бардык мамлекеттер үчүн, анын ичинде Франция үчүн да юридикалык милдеттүү экенин баса белгиледи.

Франция геноциддин олуттуу коркунучу бар экенин толук билген’

Фиорини 2024-жылдын 30-апрелиндеги Эл аралык Соттун чечиминде геноцидди алдын алуу милдети конвенцияга кол койгон мамлекеттерден геноциддин олуттуу коркунучу бар экенин билип же билиши керек болгон учурда бардык мүмкүн болгон чараларды көрүүнү талап кыларын эске салды.

Сунушталат

“Франция геноциддин олуттуу коркунучу бар экенин, жок дегенде, 2024-жылдын 26-январындагы Эл аралык Соттун чечиминен бери толук билген деп талашсыз айтууга болот,” - деди ал.

Ал Эл аралык Соттун чечими Израилдин Газадагы палестиналык калкка карата геноцид коркунучун белгилегенин жана Франция жарандык коом уюмдарынын жана эл аралык эксперттердин бул аймакта геноцид болуп жатканын көрсөткөн отчетторунун ырааттуулугун четке кага албастыгын айтты.

Франциянын Израиль менен дипломатиялык, аскердик, экономикалык же соода байланыштарында эч кандай өзгөрүүлөр болбогонун белгилеген Фиорини:“Франция геноцидди алдын алуу үчүн ‘бардык мүмкүн болгон чараларды’ колдонгон жок деп ачык айтууга болот,” - деди.

Ал Париж Газадагы геноцид кылмышына алып келиши мүмкүн болгон факторлорду аныктоо жана жок кылуу үчүн эч кандай механизм түзбөгөнүн кошумчалады.

Фиорининин айтымында, JURDI соттон Франция өкмөтүн Газадагы геноцидди алдын алуу милдетин аткаруу үчүн конкреттүү кадамдарды жасоого милдеттендирүүнү сурап жатат.

Ал Франция бул милдетти аткарбаган ар бир күнү үчүн күнүнө 11 600 доллар айып пул салууну талап кылып жатканын кошумчалады.

“Бул чаралар дипломатиялык, аскердик, экономикалык, соода, каржылык, технологиялык, илимий же академиялык тармактарда болобу, француз мамлекеттик жана жеке секторлорунун бул кылмышка жардам көрсөтүүсүнө жол бербөөнү камсыз кылышы керек,” - деди ал.

