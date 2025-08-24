АКШнын Коргоо министрлиги Украинага АКШда жасалган узак аралыкка атылуучу Army Tactical Missile Systems (ATACMS) ракеталарын Орусиянын ичинде жайгашкан буталарга колдонууга тыюу салып жатканын Wall Street Journal ишемби күнү АКШнын расмий өкүлдөрүнө шилтеме берип билдирди. Бул чечим Киевдин Москвага каршы коргонуу аракеттеринде бул куралдарды колдонуу мүмкүнчүлүгүн чектеп жатат.
Бул кабар АКШнын президенти Дональд Трамптын үч жылдан бери уланып келе жаткан согуш жана Орусия менен Украинанын ортосунда тынчтык келишимин камсыздай албаганына байланыштуу ачык нааразычылыгы күчөп жаткан учурда чыкты.
Орусиянын президенти Владимир Путин менен саммит өткөргөндөн кийин жана Европа лидерлери жана Украинанын президенти Владимир Зеленский менен жолугушуулардан кийин байкалаарлык прогресс болбогондон кийин, Трамп жума күнү Орусияга экономикалык санкцияларды киргизүүнү же тынчтык процессинен баш тартууну кайрадан карап жатканын айтты.
Трамп:"Мен чечим кабыл алам жана бул өтө маанилүү чечим болот, бул чоң санкциялар же чоң тарифтер же экөө тең болушу мүмкүн, же эч нерсе кылбай, бул силердин күрөшүңөр деп айтабыз," - деди .
Трамп Путин менен Зеленскийдин ортосунда эки тараптуу жолугушуу уюштурууну көздөгөн, бирок бул дагы кыйынчылыкка туш болду. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров жума күнү NBC каналына Зеленский менен жолугушуу үчүн күн тартиби даяр эместигин айтты.
"Путин Зеленский менен жолугушууга даяр, бирок саммит үчүн күн тартиби даяр болгондо гана. Ал эми бул күн тартиби азырынча даяр эмес," - деди Лавров NBC каналына, азырынча жолугушуу пландалбаганын белгилеп.
Ак Үй Путинди тынчтык сүйлөшүүлөрүнө тартууга аракет кылып жатканда, Пентагондо кабыл алынган бекитүү процесси Украинанын Орусиянын аймагына терең сокку уруусуна жол бербей жатканын Journal билдирди.
Коргоо министри Пит Хегсетх узак аралыкка атылуучу куралдарды колдонуу боюнча акыркы чечимди кабыл алат деп айтылат Journal басылмасында.
Украинанын президенттик кеңсеси да, коргоо министрлиги да Reuters агенттигинин иш убактысынан тышкаркы комментарий берүү өтүнүчүнө дароо жооп берген жок. Ошондой эле Ак Үй жана Пентагон да комментарий берүүгө дароо жооп кайтарган жок.