Кремль шаршемби күнү Европа өлкөлөрүнүн Украинага бейпилдик күчтөрүн жөнөтүүсүнө каршы экенин билдирип, Владимир Путин менен Владимир Зеленскийдин ортосунда тез арада жолугушуу өткөрүү идеясына каршы чыкты.
Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков журналисттерге:«Биз мындай талкууларды терс кабыл алабыз», – деп билдирди. Ал буларды Европа тынчтык күчтөрүн Орусия-Украина жаңжалын токтотуу боюнча келишимдин бир бөлүгү катары жөнөтүү мүмкүнчүлүгү тууралуу суроого жооп берип жатканда айтты.
Ал НАТО өлкөлөрүнүн Украинада аскердик катышуусуна жол бербөө Орусиянын бул жаңжалды баштоосунун баштапкы себептеринин бири болгонун белгиледи. Москва 2022-жылдын февраль айында кеңири масштабдуу чабуулун баштаган.
Украина Батыштын колдоосу менен коопсуздук кепилдиктерин талап кылып, Орусия кайрадан кол салбоосу үчүн келишимдин бир бөлүгү катары карап жатат. Ошол эле учурда Москва Киевден чыгышындагы аймактарды көбүрөөк берүүнү талап кылууда.
Украина үчүн коопсуздук кепилдиктери «келишим боюнча эң маанилүү темалардын бири» экенин Песков белгилеп, Москва бул кепилдиктер кандай болушу мүмкүн экенин ачык талкуулабай турганын кошумчалады.
Ошондой эле Кремль Путин менен Зеленскийдин ортосунда саммит жакын арада өтүшү мүмкүн деген идеяга дагы каршы чыкты.
Песков журналисттерге, анын ичинде AFP өкүлү да орун алган маалымат жыйынында:«Ар кандай жогорку деңгээлдеги жолугушуу натыйжалуу болушу үчүн жакшы даярдык көрүлүшү керек», – деп билдирди.
Ал ошондой эле Орусия жана Украина сүйлөшүү топторунун башчылары «байланышта» экенин, бирок келечектеги сүйлөшүүлөр үчүн күн белгилене электигин айтты.