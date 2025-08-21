ДҮЙНӨ
2 мүнөт окуу
Талибан: Ооганстандын аймагы коңшуларга каршы колдонулбайт
Амир Хан Муттаки Кытай менен мамилелердин "өнүгүп жатканын" билдирип, Кабулдун Кытайды "жакшы соода өнөктөшү" катары эсептегенин айтты. Эки тараптуу соода жүгүртүү 1 миллиард долларга жетти.
Талибан: Ооганстандын аймагы коңшуларга каршы колдонулбайт
Ооганстандын убактылуу тышкы иштер министри Амир Хан Муттаки Кытайдын жана Пакистандын атайын өкүлдөрү Юэ Сяоюнг жана Мухаммед Садык менен жолугушуу өткөрдү. / Фото: Xinhua / Others
21 Август 2025

Ооганстандын тышкы иштер министри Амир Хан Муттаки шаршемби күнү кытайлык кесиптеши Ван И менен жолугушууда өлкөнүн аймагы эч качан коңшуларына каршы колдонулбай турганын баса белгиледи. Жолугушуу Ван Инин 2022-жылдын мартынан бери Кабулга жасаган экинчи сапары болуп саналат.

Ооганстандын Тышкы иштер министрлигинен берилген маалыматка караганда, Ван менен Муттаки Кытай, Ооганстан жана Пакистандын тышкы иштер министрлеринин үч тараптуу жолугушуусунан мурда эки тараптуу жолугушуу өткөрүшүп, анда эки өлкөнүн ар түрдүү тармактардагы кызматташтыгы талкууланды. Жолугушууда экономикалык кызматташтыкты кеңейтүү боюнча “практикалык сунуштардын” айтылганы кабарланды.

Билдирүүдө Ооганстан менен Кытайдын ортосундагы өзгөчө транспорт, банк иштери жана соода балансын сактоо сыяктуу тармактарда экономикалык кызматташтыкты арттыруу боюнча сунуштарга басым жасалганы белгиленди. Ван И Кабул менен алака "прогрессивдүү" экенин жана ар түрдүү тармактарда кызматташуунун кеңейүүсү көңүл бурууга арзырлык экенин билдирди.

Ван эки өлкөнүн тиешелүү мекемелеринин Ооганстандын Кытайга экспортун арттыруу үчүн иштеп жатканын белгилеп, Бээжиндин «Бир алкак, бир жол» демилгесин (BRI) колдоого даяр экенин айтты.

Айрыкча Бээжин «Бир алкак, бир жол» демилгесинин алкагындагы Кытай-Пакистан экономикалык коридорун Ооганстанга кеңейтүүгө аракет кылып жатат.

Сунушталат

Кабул болсо Кытай, Пакистан жана Ооганстандын жогорку даражалуу дипломаттарын чогулткан биринчи көп тараптуу дипломатиялык иш-чараны өткөрүүдө.

Убактылуу Ооган өкмөтүн 2021-жылдын август айында Талибан бийликке келгенден бери Орусия гана расмий түрдө тааныган.

Пакистандын атынан болсо тышкы иштер министри Исхак Дар катышат.

Кабулдун Тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Хафиз Зия Ахмед X социалдык медиа платформасында, үч тараптуу жолугушууда "саясий, аймактык жана экономикалык кызматташтыкты камтыган бир катар дипломатиялык маселелер боюнча ар тараптуу талкуулар болорун" билдирди.

Кытай, Пакистан жана Ооганстандын ортосундагы акыркы үч тараптуу сүйлөшүүлөр 2023-жылдын май айында Кытайда өткөн.

Иликте
Трамп 2028-жылы Обама менен ат салышууну "абдан каалаарын" айтты
Кытайдын аскердик күчтөрү Тайвандын айланасында чоң масштабдуу машыгууларды баштады
Франция соту Марин Ле Пенди коррупция боюнча айыптуу деп тапты
Трамп үчүнчү мөөнөткө президент болуу жолдорун карап жатат
Трамп : «TikTok сатуу үчүн 5 - апрелге чейин көп сандаган потенциалдуу алуучу бар»
Кытай, Түштүк Корея жана Япония Трамптын тарифтерине каршы эркин сооданы бекемдөө чечимин чыгарды
АКШ Индо-Тынч океан аймагында Кытайга каршы күрөшүүдө Японияны маанилүү өнөктөш деп эсептейт
Мьянмадагы жер титирөө мечиттерди талкалап, жүздөгөн мусулмандардын өмүрүнө коркунуч жаратты
Сирияда Шара жаңы өкмөттү жарыялады
Орус дрондору Украинаны бутага алды, курмандыктар катталды
Израиль Газада тез жардам унааларын бутага алгандыгын кабыл алды
Индия кагылышуу учурунда көп сандаган маочу козголоңчуну өлтүрдү
Иран Трамптын өзөктүк сүйлөшүүлөр боюнча катына жооп берди
Интерпол босниялык серб лидер Додик үчүн камоо ордерин чыгарды
Мьянмада күчү 7,7 баллга жеткен жер титирөө болду
TRT Global каналына көз чаптырыңыз. Пикириңиз менен бөлүшүңүз!
Contact us