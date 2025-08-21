Ооганстандын тышкы иштер министри Амир Хан Муттаки шаршемби күнү кытайлык кесиптеши Ван И менен жолугушууда өлкөнүн аймагы эч качан коңшуларына каршы колдонулбай турганын баса белгиледи. Жолугушуу Ван Инин 2022-жылдын мартынан бери Кабулга жасаган экинчи сапары болуп саналат.
Ооганстандын Тышкы иштер министрлигинен берилген маалыматка караганда, Ван менен Муттаки Кытай, Ооганстан жана Пакистандын тышкы иштер министрлеринин үч тараптуу жолугушуусунан мурда эки тараптуу жолугушуу өткөрүшүп, анда эки өлкөнүн ар түрдүү тармактардагы кызматташтыгы талкууланды. Жолугушууда экономикалык кызматташтыкты кеңейтүү боюнча “практикалык сунуштардын” айтылганы кабарланды.
Билдирүүдө Ооганстан менен Кытайдын ортосундагы өзгөчө транспорт, банк иштери жана соода балансын сактоо сыяктуу тармактарда экономикалык кызматташтыкты арттыруу боюнча сунуштарга басым жасалганы белгиленди. Ван И Кабул менен алака "прогрессивдүү" экенин жана ар түрдүү тармактарда кызматташуунун кеңейүүсү көңүл бурууга арзырлык экенин билдирди.
Ван эки өлкөнүн тиешелүү мекемелеринин Ооганстандын Кытайга экспортун арттыруу үчүн иштеп жатканын белгилеп, Бээжиндин «Бир алкак, бир жол» демилгесин (BRI) колдоого даяр экенин айтты.
Айрыкча Бээжин «Бир алкак, бир жол» демилгесинин алкагындагы Кытай-Пакистан экономикалык коридорун Ооганстанга кеңейтүүгө аракет кылып жатат.
Кабул болсо Кытай, Пакистан жана Ооганстандын жогорку даражалуу дипломаттарын чогулткан биринчи көп тараптуу дипломатиялык иш-чараны өткөрүүдө.
Убактылуу Ооган өкмөтүн 2021-жылдын август айында Талибан бийликке келгенден бери Орусия гана расмий түрдө тааныган.
Пакистандын атынан болсо тышкы иштер министри Исхак Дар катышат.
Кабулдун Тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Хафиз Зия Ахмед X социалдык медиа платформасында, үч тараптуу жолугушууда "саясий, аймактык жана экономикалык кызматташтыкты камтыган бир катар дипломатиялык маселелер боюнча ар тараптуу талкуулар болорун" билдирди.
Кытай, Пакистан жана Ооганстандын ортосундагы акыркы үч тараптуу сүйлөшүүлөр 2023-жылдын май айында Кытайда өткөн.