АКШнын элчиси Стив Виткофф шейшемби күнү билдиргендей, өткөн жумада АКШнын президенти Дональд Трамп менен Орусиянын президенти Владимир Путиндин Аляскада өткөн маанилүү жолугушуусунда орусиялык тарап "дээрлик дароо" айрым жеңилдиктерге барган.
"Аляскадагы биринчи жолугушууда орусиялыктар дароо эле айрым жеңилдиктерге барды. Бул жеңилдиктерди алуу үчүн биз орусиялыктардын көбүрөөк ийкемдүү болууга даяр экенин билүү керек эле", – деп Виткофф FOX News каналына берген маегинде айтты, бирок жеңилдиктердин чоо-жайын ачыктаган жок.
Виткоффтун айтымында, Анкориждеги сүйлөшүүлөр убактылуу ок атышууну токтотуу эмес, узак мөөнөттүү тынчтык келишимине жетишүүгө багытталган.
"Биз ал жерде бир топ убакыт болдук, анткени тынчтык келишимине кантип жетүү мүмкүн экенин талкуулап, бир аз жылыш жасадык. Ок атышууну токтотуу келишими абдан оңой бузулушу мүмкүн, анткени ал толук шарттарды камтыбайт", – деп ал белгиледи.
"Президент Аляскадагы бул жолугушууда тынчтык келишимине жетүү үчүн көптөгөн негизги шарттар макулдашылганын сезе баштады, андыктан толук тынчтык келишимине умтулбайлыбы?" – деп кошумчалады ал.
Маалыматтарга караганда, негизги талаштуу маселелерге жер алмашуу мүмкүнчүлүктөрү жана Украина үчүн коопсуздук кепилдиктери кирет. Киев жана Европа лидерлери тынчтык келишимине жол ок атышууну токтотуудан башталышы керек деп эсептешсе, АКШ менен Орусия толук тынчтык келишимин жакташууда.