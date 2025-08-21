Израиль армиясы блокададагы Палестин калкына каршы геноцидди күчөтүп, Газа шаарын кайра басып алуу үчүн уланып жаткан чабуулунун «жаңы баскычына» киргенин жарыялады.
Аскердик өкүл Эффи Дефрин маалымат жыйынында: "Биз Газа шаарына карата алдын ала операцияларды жана чабуулдун алгачкы этаптарын баштадык. Биздин күчтөр азыр Газа шаарынын чет жакаларын көзөмөлдөп турат," - деп билдирди.
Ал аскердик операциянын "Гидеондун согуштук арабалары" деп аталган экинчи фазасына өткөнүн айтты.
Дефрин:"Хамас бүгүн мурдагы операцияга чейинки Хамас эмес," - деп белгиледи.
Анын айтымында, Башкы штабдын башчысы Эял Замир 60000 запастагы аскерлер үчүн жаңы чакыруу буйругун берип, учурдагы 20000 аскердин кызмат мөөнөтүн узарткан.
Дефрин Израиль Газанын 75 пайызын "оперативдүү көзөмөлдөп" жатканын кошумчалады.
Мажбурлап көчүрүү
Премьер-министр Биньямин Нетаньяхунун Согуш кабинети 8-августта Газа шаарынан баштап аймактын этап-этабы менен кайра оккупацияланышын караган планды бекитти.
План боюнча, дээрлик 1 миллион палестиналыкты түштүккө мажбурлап көчүрүү, шаарды курчоо жана турак жай райондоруна жер үстүндөгү чабуулдарды жүргүзүү каралган.
11-августта Израиль Газа шаарынын Зейтун аймагына кеңири чабуул баштаган.
Күбөлөр үйлөрдүн жардыргыч роботтор менен жардырылганын, артиллериялык аткылоолор, туш келди ок атуулар жана тургундардын массалык көчүрүлүшүн сүрөттөп беришкен.
Израилдин геноциди
2023-жылдын октябрынан бери Израиль Газада 62100дөн ашуун палестиналыкты өлтүргөн.
Бир нече айга созулган бомбалоолордун натыйжасында аймак урандыга айлангандыктан, Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосуна ээ эксперттер массалык түрдө аргасыз ачарчылык болоорун эскертишүүдө.
Өткөн жылдын ноябрында Эл аралык кылмыш соту Нетаньяху менен мурдагы коргоо министри Йоав Галлантты Газада жасаган согуш кылмыштары жана адамзатка каршы кылмыштары үчүн камакка алууга ордер чыгарган. Эл аралык сотто да Израилге геноцид боюнча иш козголгон.
Газа шаарындагы кыргын геноциддин бурулуш учурун белгилеп, Израилдин расмий өкүлдөрү эл аралык айыптоолорго карабастан, узак мөөнөттүү кайра басып алуу планын ачык айтып жатышат.