САЯСАТ
2 мүнөт окуу
Израиль армиясы Газа шаарын басып алуу үчүн геноциддин "жаңы этабын" баштады
План 1 миллионго жакын палестиналыкты түштүккө карай сүрүп чыгарууну, шаарды курчоого алууну жана калк жашаган аймактарга кургактан тинтүүлөрдү баштоону камтыйт.
Израиль армиясы Газа шаарын басып алуу үчүн геноциддин "жаңы этабын" баштады
Газа чек арасында израилдик танктар жана бронетехникалар топтолууда, чабуулдар уланууда / AA
21 Август 2025

Израиль армиясы блокададагы Палестин калкына каршы геноцидди күчөтүп, Газа шаарын кайра басып алуу үчүн уланып жаткан чабуулунун «жаңы баскычына» киргенин жарыялады.

Аскердик өкүл Эффи Дефрин маалымат жыйынында: "Биз Газа шаарына карата алдын ала операцияларды жана чабуулдун алгачкы этаптарын баштадык. Биздин күчтөр азыр Газа шаарынын чет жакаларын көзөмөлдөп турат," - деп билдирди.

Ал аскердик операциянын "Гидеондун согуштук арабалары" деп аталган экинчи фазасына өткөнүн айтты.

Дефрин:"Хамас бүгүн мурдагы операцияга чейинки Хамас эмес," - деп белгиледи.

Анын айтымында, Башкы штабдын башчысы Эял Замир 60000 запастагы аскерлер үчүн жаңы чакыруу буйругун берип, учурдагы 20000 аскердин кызмат мөөнөтүн узарткан.

Дефрин Израиль Газанын 75 пайызын "оперативдүү көзөмөлдөп" жатканын кошумчалады.

Мажбурлап көчүрүү

Премьер-министр Биньямин Нетаньяхунун Согуш кабинети 8-августта Газа шаарынан баштап аймактын этап-этабы менен кайра оккупацияланышын караган планды бекитти.

План боюнча, дээрлик 1 миллион палестиналыкты түштүккө мажбурлап көчүрүү, шаарды курчоо жана турак жай райондоруна жер үстүндөгү чабуулдарды жүргүзүү каралган.

Сунушталат

11-августта Израиль Газа шаарынын Зейтун аймагына кеңири чабуул баштаган.

Күбөлөр үйлөрдүн жардыргыч роботтор менен жардырылганын, артиллериялык аткылоолор, туш келди ок атуулар жана тургундардын массалык көчүрүлүшүн сүрөттөп беришкен.

Израилдин геноциди

2023-жылдын октябрынан бери Израиль Газада 62100дөн ашуун палестиналыкты өлтүргөн.

Бир нече айга созулган бомбалоолордун натыйжасында аймак урандыга айлангандыктан, Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосуна ээ эксперттер массалык түрдө аргасыз ачарчылык болоорун эскертишүүдө.

Өткөн жылдын ноябрында Эл аралык кылмыш соту Нетаньяху менен мурдагы коргоо министри Йоав Галлантты Газада жасаган согуш кылмыштары жана адамзатка каршы кылмыштары үчүн камакка алууга ордер чыгарган. Эл аралык сотто да Израилге геноцид боюнча иш козголгон.

Газа шаарындагы кыргын геноциддин бурулуш учурун белгилеп, Израилдин расмий өкүлдөрү эл аралык айыптоолорго карабастан, узак мөөнөттүү кайра басып алуу планын ачык айтып жатышат.

Иликте
Трамп 2028-жылы Обама менен ат салышууну "абдан каалаарын" айтты
Кытайдын аскердик күчтөрү Тайвандын айланасында чоң масштабдуу машыгууларды баштады
Франция соту Марин Ле Пенди коррупция боюнча айыптуу деп тапты
Трамп үчүнчү мөөнөткө президент болуу жолдорун карап жатат
Трамп : «TikTok сатуу үчүн 5 - апрелге чейин көп сандаган потенциалдуу алуучу бар»
Кытай, Түштүк Корея жана Япония Трамптын тарифтерине каршы эркин сооданы бекемдөө чечимин чыгарды
АКШ Индо-Тынч океан аймагында Кытайга каршы күрөшүүдө Японияны маанилүү өнөктөш деп эсептейт
Мьянмадагы жер титирөө мечиттерди талкалап, жүздөгөн мусулмандардын өмүрүнө коркунуч жаратты
Сирияда Шара жаңы өкмөттү жарыялады
Орус дрондору Украинаны бутага алды, курмандыктар катталды
Израиль Газада тез жардам унааларын бутага алгандыгын кабыл алды
Индия кагылышуу учурунда көп сандаган маочу козголоңчуну өлтүрдү
Иран Трамптын өзөктүк сүйлөшүүлөр боюнча катына жооп берди
Интерпол босниялык серб лидер Додик үчүн камоо ордерин чыгарды
Мьянмада күчү 7,7 баллга жеткен жер титирөө болду
TRT Global каналына көз чаптырыңыз. Пикириңиз менен бөлүшүңүз!
Contact us