Элчи: Палестина мамлекетин таануу эки мамлекеттүү чечимге карай процессти тездетиши мүмкүн
Палестинанын Улуу Британиядагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Израилдин каршылыгына карабай батыш өлкөлөрүнүн Палестина мамлекетин таануусу тынчтыкка дем берет деп билдирди.
Улуу Британиядагы Палестина миссиясынын башчысы Хусам Зомлот Лондондогу Чатам Хаусда өткөн иш-чарада сөз сүйлөдү. / Reuters
3 Сентябрь 2025

Палестинанын Лондондогу миссиясынын башчысы Батыш өлкөлөрүнүн Палестина мамлекетин таануусу "эки мамлекет чечимин ишке ашырууга карай жарыштын башталышы" болуп каларын айтты.

Британия, Франция, Канада, Австралия жана Бельгия Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы Ассамблеясында Палестина мамлекетин тааный турганын билдиришти.

Улуу Британия Газа тилкесиндеги гуманитардык кризисти жеңилдетүү жана узак мөөнөттүү тынчтык процессине Израилдин милдеттенүүсү болгон учурда таанууну токтото турушу мүмкүн экенин белгиледи.

Бул кадамдар Израилди Газадагы чабуулдарын токтотууга жана Батыш Шериадагы мыйзамсыз отурукташуу иштерин токтотууга кысым көрсөтүү максатын көздөйт.

Бирок сынчылар бул таануу конкреттүү кадамдар менен коштолбосо, символикалык гана мааниге ээ болушу мүмкүн деп эскертишүүдө.

«Бул эки мамлекет чечимин ишке ашырууга карай жарыштын башталышы болот деп ишенебиз», – деди элчи Хусам Зомлот Reuters агенттигине.

«Биз Улуу Британиядан активдүү, натыйжалуу жана маанилүү роль ойноосун күтөбүз», – деп кошумчалады ал.

Газа тилкесиндеги геноцид үчүн дүйнөлүк сынга кабылып жаткан Израиль бул таануу аракеттерин айыптап, аларды ХАМАСка сыйлык катары баалады.

Эки мамлекеттүү чечим Палестина мамлекетин Газада жана Батыш Шериада түзүүнү, аларды Израиль аркылуу байланыштырууну көздөйт. Бирок отурукташуу иштеринин тездетилиши жана чек аралар, качкындар жана Кудс боюнча талаштар бул чечимдин ишке ашуусун татаалдаштырды.

Зомлот Улуу Британиянын кадамы 1917-жылдагы Бальфур декларациясынын маанилүүлүгүн эске алганда өзгөчө мааниге ээ экенин белгиледи. Ал декларацияда Палестинада "еврей элинин улуттук үйүн" түзүү колдоого алынган.

Элчи эл аралык аракеттер улантылса, эки мамлекет чечимин ишке ашыруу үчүн кеч эмес экенин айтты.

«Биз жетиштүү жана маанилүү кысым түзгөндө, мен сиздерге ишендирем, бул толугу менен мүмкүн», – деди ал, Израилди отурукташуу иштерин токтотууга чакырып.

2024-жылы Эл аралык Сот Израилдин оккупациясы жана отурукташуу иштери мыйзамсыз экенин белгилеп, аларды мүмкүн болушунча тез арада токтотуу керектигин айткан.

