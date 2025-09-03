ТҮРКИЯ
Эрдоган: Кытай менен карым-катнашыбызды өнүктүрүүгө аракет кылып жатабыз
Президент Режеп Таййип Эрдоган Анкаранын ар дайым Украина-Орусия согушунун сүйлөшүү жолу менен чечиле аларын баса белгилегенин айтты.
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Анкаранын Бээжин менен мамилесин өнүктүрүүгө аракет кылып жатканын белгиледи. / AA
Түркиянын президенти Режеп Таййип Эрдоган шейшемби күнкү билдирүүсүндө, Кытайдын Түркиянын аймактык маанисин жана таасирин түшүнгөнүн белгилеп, Анкаранын Бээжин менен мамилелерди өнүктүрүү үчүн аракет кылып жатканын айтты.

Эрдоган бул тууралуу Кытайдын Тяньцзинь шаарынан кайтып келе жатканда учакта журналисттерге билдирүү жасады.

АКШ менен Орусиянын лидерлеринин ортосунда Аляскада өткөн саммитке байланыштуу Түркиянын президенти бул сүйлөшүүлөрдү негиздүү деп атап, Орусия-Украина согушун токтотуунун бирден-бир жолу тынчтыкка багытталган диалог экенин билдирди.

Анкаранын башынан эле Украина-Орусия согушу сүйлөшүүлөр аркылуу чечиле аларын баса белгилеп келгенин айткан Эрдоган: "Стамбулдагы сүйлөшүүлөр бул жолдун ачык экенин далилдеди", - деп кошумчалады.

Эрдоган ошондой эле Орусия-Украина тынчтыгы үчүн үмүттөрдү "чечимге багытталган мамиле жана конкреттүү натыйжаларга" айландырууга чакырып, бул процесске лидерлердин деңгээлинде катышуунун маанисине көңүл бурду.

Азербайжан менен Армениянын ортосунда кол коюлган акыркы келишимге да токтолгон Эрдоган, Зангезур коридорунун негизинде түзүлгөн тынчтыктын аймактагы авто жана темир жол тармактарын активдештире турганын, чек ара дарбазаларын ача турганын, айрыкча соода тармагына оң таасирин тийгизерин баса белгиледи.

