Коммуникация башкармалыгынын жалган маалыматка каршы күрөшүү борбору (DMM) Израилдин кээ бир маалымат каражаттарынын Түркиянын израилдик бир министрди өлтүрүү планы менен байланыштырылышын четке кагып, муну атайылап каралоо кампаниясынын бир бөлүгү экенин белгиледи.
Билдирүүдө : «Израилдик бир министрге кол салуу планы тууралуу кабарда биздин өлкөнүн аталышы Израилдин кээ бир маалымат каражаттарында Түркияга каршы атайын жасалган жалган маалымат кампаниясынын натыйжасы»,- деп айтылды.
Борбор Израиль медиасында жаңы бир абал катары көрсөтүлгөн окуянын чындыгында сегиз ай мурда болгон окуяга таянганын баса белгиледи.
Билдирүүдө :«Кармалган адамдардын Түркия менен эч кандай байланышы жок деген сөздөрү Кызыл Кресттин өкүлдөрү тарабынан тастыкталды», — деп айтылды.
Билдирүүдө бул кабарлардын негизги максатынын эл аралык аренада Түркияга карата жаңылтуучу түшүнүк жаратуу жана Түркиянын Палестина тууралуу позициясын алсыратуу экендиги белгиленди. “Бул кабардын негизги максаты эл аралык коомдук пикирде Түркияга каршы жаңылтуучу жана атайылап бир пикир жаратуу жана муну менен Түркиянын Палестина саясатына зыян келтирүү”,- деп айтылды.
Анкара коомчулукту жана эл аралык бийликти Түркияны бутага алган “жалган маалыматтарга жана кара үгүт иштерине” көңүл бурбоосун талап кылды.
Газадагы геноцид башталгандан бери Түркия Израилдин эң катуу сынчыларынын бири катары Тель-Авивди көптөгөн жолу геноцид кылуу менен айыптап, эл аралык соттор алдында жооп берүүгө чакырды.
Анкарадагы жетекчилер Түркияны террорчулукка же аймактык кутумдарга байланыштырган каралоо кампанияларынын өлкөнүн Палестинаны колдоо боюнча дипломатиялык позициясын алсыратуу аракетинин бир бөлүгү экендигин билдиришти.