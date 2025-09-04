Ыктыярчылар коалициясынын лидерлер саммитинен кийин вице-президент Жевдет Йылмаз Орусия-Украина согушунда Түркиянын туруктуу тынчтыкты орнотуу үчүн ар бир тармакта алдыңкы ролду ойноого даяр экенин билдирди.
Түркиянын NSosyal социалдык медиа платформасында шаршемби күнү билдирүү жасаган Жевдет Йылмаз, Ыктыярчылар коалициясынын бешинчи лидерлер саммитине онлайн катышканын айтты. Ал буга чейин бул саммитке Президент Режеп Таййип Эрдогандын атынан төрт жолу катышкан.
Йылмаз билдирүүсүндө: “Франциянын президенти Эммануэль Макрон тарабынан уюштурулган гибрид форматтагы жыйында АКШнын президенти Трамптын демилгесинен кийин Украинада адилеттүү жана туруктуу тынчтыкка жетишүү үчүн дипломатиялык аракеттер талкууланды”,-деди.
Билдирүүдө: «Түркия катары туруктуу тынчтыкты орнотуу үчүн ар бир тармакта лидерлик ролду ойноого даяр экенибизди, тараптардын ортосундагы дипломатия жана диалогго артыкчылык берүү керектигин дагы бир жолу кайталайбыз. Адилеттүү жана туруктуу тынчтык орногонго чейин дипломатиялык процесске бардык мүмкүнчүлүктөрүбүз менен салым кошууну улантабыз»,-деп айтылды.
Өткөн айда Трамп менен Орусиянын президенти Владимир Путиндин ортосунда Аляскада Украина кризиси боюнча саммит өткөн. Саммиттен кийин ок атышууну токтотуу жана Путин менен Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин ортосунда саммит уюштуруу аракеттери дагы деле уланууда.
Орусия жана Украина менен да достук мамиледе болгон Түркия 2022-жылдын февраль айында башталган согушту токтотуу аракеттеринде өзгөчө жана активдүү роль ойноду.