ТҮРКИЯ
1 мүнөт окуу
Түркия Орусия-Украина тынчтык аракеттерине карата убадасын кайталады
Ыктыярчылар коалициясынын лидерлер саммитине катышкан вице-президент Жевдет Йылмаз "Тараптар ортосундагы дипломатия жана диалогго артыкчылык берүү керектигин дагы бир жолу кайталайбыз", - деди.
Түркия Орусия-Украина тынчтык аракеттерине карата убадасын кайталады
2022-жылдын февралында башталган согушту токтотуу аракеттерине активдүү катышып жаткан Түркия Россия жана Украина менен да достук мамиледеги өлкө. / AA
4 Сентябрь 2025

Ыктыярчылар коалициясынын лидерлер саммитинен кийин вице-президент Жевдет Йылмаз Орусия-Украина согушунда Түркиянын туруктуу тынчтыкты орнотуу үчүн ар бир тармакта алдыңкы ролду ойноого даяр экенин билдирди.

Түркиянын NSosyal социалдык медиа платформасында шаршемби күнү билдирүү жасаган Жевдет Йылмаз, Ыктыярчылар коалициясынын бешинчи лидерлер саммитине онлайн катышканын айтты. Ал буга чейин бул саммитке Президент Режеп Таййип Эрдогандын атынан төрт жолу катышкан.

Йылмаз билдирүүсүндө: “Франциянын президенти Эммануэль Макрон тарабынан уюштурулган гибрид форматтагы жыйында АКШнын президенти Трамптын демилгесинен кийин Украинада адилеттүү жана туруктуу тынчтыкка жетишүү үчүн дипломатиялык аракеттер талкууланды”,-деди.

Сунушталат

Билдирүүдө: «Түркия катары туруктуу тынчтыкты орнотуу үчүн ар бир тармакта лидерлик ролду ойноого даяр экенибизди, тараптардын ортосундагы дипломатия жана диалогго артыкчылык берүү керектигин дагы бир жолу кайталайбыз. Адилеттүү жана туруктуу тынчтык орногонго чейин дипломатиялык процесске бардык мүмкүнчүлүктөрүбүз менен салым кошууну улантабыз»,-деп айтылды.

Өткөн айда Трамп менен Орусиянын президенти Владимир Путиндин ортосунда Аляскада Украина кризиси боюнча саммит өткөн. Саммиттен кийин ок атышууну токтотуу жана Путин менен Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин ортосунда саммит уюштуруу аракеттери дагы деле уланууда.

Орусия жана Украина менен да достук мамиледе болгон Түркия 2022-жылдын февраль айында башталган согушту токтотуу аракеттеринде өзгөчө жана активдүү роль ойноду.

Иликте
Трамп 2028-жылы Обама менен ат салышууну "абдан каалаарын" айтты
Кытайдын аскердик күчтөрү Тайвандын айланасында чоң масштабдуу машыгууларды баштады
Франция соту Марин Ле Пенди коррупция боюнча айыптуу деп тапты
Трамп үчүнчү мөөнөткө президент болуу жолдорун карап жатат
Трамп : «TikTok сатуу үчүн 5 - апрелге чейин көп сандаган потенциалдуу алуучу бар»
Кытай, Түштүк Корея жана Япония Трамптын тарифтерине каршы эркин сооданы бекемдөө чечимин чыгарды
АКШ Индо-Тынч океан аймагында Кытайга каршы күрөшүүдө Японияны маанилүү өнөктөш деп эсептейт
Мьянмадагы жер титирөө мечиттерди талкалап, жүздөгөн мусулмандардын өмүрүнө коркунуч жаратты
Сирияда Шара жаңы өкмөттү жарыялады
Орус дрондору Украинаны бутага алды, курмандыктар катталды
Израиль Газада тез жардам унааларын бутага алгандыгын кабыл алды
Индия кагылышуу учурунда көп сандаган маочу козголоңчуну өлтүрдү
Иран Трамптын өзөктүк сүйлөшүүлөр боюнча катына жооп берди
Интерпол босниялык серб лидер Додик үчүн камоо ордерин чыгарды
Мьянмада күчү 7,7 баллга жеткен жер титирөө болду
TRT Global каналына көз чаптырыңыз. Пикириңиз менен бөлүшүңүз!
Contact us