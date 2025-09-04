Бир жумадан ашык убакыттан бери дайынсыз болуп жаткан түрк окумуштуусу Фуркан Дөлек Нью-Йорктогу Буффало федералдык кармоо борборунан табылганын түрк дипломатиялык өкүлдөрү тастыктады.
Дөлектүн эжеси Эсра Дөлек Жошкун Анадолу агенттигине берген билдирүүсүндө инисинин кайда экендигин аныктоодо жардам берген Түркиянын Тышкы иштер министрлигине жана Нью-Йорктогу Түркиянын башкы консулдугуна ыраазычылык билдирди.
“Өзү менен телефон аркылуу сүйлөшүү мүмкүнчүлүгүм болду. Жакшы экендигин айтты”,- деген Жошкун үй - бүлөнүн негизги максаты Дөлектин кыска убакытта Түркияга кайтып келиши экендигин айтты. Консулдуктун абалды жакындан изилдегендигин жана үй - бүлөгө маалымат берип тургандыгын да кошумчалады.
‘Илимий мекемелердеги эмгек эксплуатациясы жана мыйзам бузуулар’
АКШ визасы жокко чыгарылганы айтылган Дөлек, нааразычылык иретинде Канадага карай жөө жүрүшү учурунда кармалган.
27-августтагы LinkedIn'деги акыркы постунда : "Мен Массенадан бери басып өттүм жана азыр Аквасаснедемин... Абдан чарчадым, бутум ооруп жатат, бутумда ыйлаакчалар пайда болду. Бирок бул жерге келе алганыма ыраазымын", - деп жазган.
Окумуштуу буга чейин LinkedIn аркылуу илимий мекемелерде эмгек эксплуатациясы жана мыйзам бузуулар тууралуу билдирүүлөрдү жарыялап, аялуу изилдөөчүлөрдүн корголбогонун жана кабарчылардын куугунтукка алынганын айткан.
Ал расмий арыздарды бергени үчүн жазаландырылып, жумуштан бошотулганын да билдирген.