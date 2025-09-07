Жекшемби күнү Орусиянын дрон жана ракета чабуулу Украинанын борбору Киевде кеминде эки адамдын өмүрүн алып, өкмөттүк маанилүү имараттын чатырынан түтүн көтөрүлдү.
Associated Press агенттигинин кабарчылары Киевдин Министрлер Кабинетинин имаратынын үстүнөн түтүн көтөрүлгөнүн көрүшкөн.
Украинанын премьер-министри Юлия Свириденко согуш учурунда биринчи жолу “душмандын соккусу” украин өкмөтүнүн негизги имаратына зыян келтиргенин билдирди.
“Өрт өчүрүүчүлөр украин өкмөтүнүн имаратындагы өрттү өчүрүү үчүн иштеп жатышат”, - деди ал.
Буга чейин Орусия борбордун өкмөттүк имараттарын бутага албай келген. Бул имаратта Украинанын Министрлер Кабинети, анын ичинде министрлердин кеңселери жайгашкан.
Полиция бул аймакка кирүүнү чектеп, өрт өчүрүүчү жана тез жардам унаалары келген. Украинанын расмий өкүлдөрү чабуулда эки адам каза болуп, 15 адам жаракат алганын билдиришти.
Каза болгондордун арасында бир жаштагы бала да бар экени, анын сөөгү куткаруучулар тарабынан урандылардан табылганын Киев шаарынын администрация башчысы Тимур Ткаченко билдирди.
Киевдин мэри Виталий Кличконун айтымында, орус дрондорунун калдыктары Святошинский районундагы тогуз кабаттуу турак үйгө жана Дарницкий районундагы төрт кабаттуу турак үйгө да тийген.
Жекшемби күнкү чабуул акыркы эки жуманын ичинде Киевге жасалган экинчи массалык дрон жана ракета чабуулу болуп калды. Бул аралыкта тынчтык сүйлөшүүлөрүнө болгон үмүттөр дагы солгундап жатат.
Ошол эле учурда, Украинанын учкучсуз учуучу аппарат күчтөрүнүн командачысы Роберт Бровди жекшемби күнү Орусиянын Брянск аймагындагы “Достук” мунай түтүгүнө чабуул жасалганын билдирди.
Бровди Telegram каналында бул түтүккө “комплекстүү өрттүк зыян” келтирилгенин жазды.
Бул транзиттик түтүк Орусиянын мунайын Венгрия жана Словакияга жеткирүү үчүн колдонулат.