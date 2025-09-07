ДҮЙНӨ
1 мүнөт окуу
Орусиянын GPS сигнал чаташтыргычы Балтиканын аба мейкиндигинде 123000 каттамдын учуусун бузду
Апрель айында эле аймак боюнча каттамдардын 27,4 пайызына кийлигишүү болгон.
Орусиянын GPS сигнал чаташтыргычы Балтиканын аба мейкиндигинде 123000 каттамдын учуусун бузду
Европа Комиссиясынын президенти Урсула фон дер Лейен учкан учактагы GPS системаларын орус тараптын бузуу аракетинен улам иштебей калганы чочулоону күчөттү. / Reuters
7 Сентябрь 2025

2025-жылдын алгачкы төрт айында Балтика аба мейкиндигинде орусиялык сигналдарды тосуу аракетинен улам 123000ге жакын учуу таасирленгенин аймактын өкмөттөрү Эл аралык жарандык авиация уюмуна билдиришти.

Шведдик SVT телеканалынын маалыматына ылайык, бул тоскоолдуктар коммерциялык авиация үчүн коркунуч жаратып, Европа Биримдиги менен Москва ортосундагы чыңалуу күчөп жаткан учурга туш келди.

Бир гана апрель айында аймактагы учуулардын орточо 27,4 пайызы тоскоолдуктарга кабылганын швед бийлиги билдирди. Тергөөчүлөр бул тоскоолдуктардын булагы Орусия экенин аныкташкан.

“Биз бул абалды олуттуу деп эсептейбиз, анткени тоскоолдуктар көбөйүп жатканын байкап жатабыз,” - деди Швециянын Транспорт агенттигинин авиация бөлүмүнүн башчысы Андреас Холмгрен SVT телеканалына.

ТийиштүүTRT World - EU blames Russia after GPS jamming hits von der Leyen's plane
Сунушталат

Жаңы төмөн орбитадагы спутниктер коргонуу күчүн чыңдайт

Өткөн айда Европалык Комиссиянын президенти Урсула фон дер Ляйенди алып жүргөн учактын GPS системасы орусиялык тоскоолдуктардан улам иштебей калган учур кооптонууну күчөттү.

Учкучтар кол менен, кагаз карталарды колдонуп, Болгариянын Пловдив аэропортуна конуу үчүн бир саатка жакын айланып учууга аргасыз болушкан.

Фон дер Ляйен чыгыштагы Европа Биримдигинин мүчө өлкөлөрүн кыдырып жүргөн, бул аймак Брюссель жана НАТО тарабынан Орусиянын мүмкүн болгон агрессиясына каршы алдыңкы чеп катары каралат.

Болгария бийлиги тоскоолдуктардын артында Москва турганын билдирип, бирок мындан ары иликтөө жүргүзүүдөн баш тартышкан. Европа Биримдигинин коргоо комиссары Андриус Кубилиус блок жаңы төмөн орбитадагы спутниктерди жайгаштырып, коргонууну бекемдеп, GPS тоскоолдуктарын аныктоону жакшыртарын айтты.

Иликте
Трамп 2028-жылы Обама менен ат салышууну "абдан каалаарын" айтты
Кытайдын аскердик күчтөрү Тайвандын айланасында чоң масштабдуу машыгууларды баштады
Франция соту Марин Ле Пенди коррупция боюнча айыптуу деп тапты
Трамп үчүнчү мөөнөткө президент болуу жолдорун карап жатат
Трамп : «TikTok сатуу үчүн 5 - апрелге чейин көп сандаган потенциалдуу алуучу бар»
Кытай, Түштүк Корея жана Япония Трамптын тарифтерине каршы эркин сооданы бекемдөө чечимин чыгарды
АКШ Индо-Тынч океан аймагында Кытайга каршы күрөшүүдө Японияны маанилүү өнөктөш деп эсептейт
Мьянмадагы жер титирөө мечиттерди талкалап, жүздөгөн мусулмандардын өмүрүнө коркунуч жаратты
Сирияда Шара жаңы өкмөттү жарыялады
Орус дрондору Украинаны бутага алды, курмандыктар катталды
Израиль Газада тез жардам унааларын бутага алгандыгын кабыл алды
Индия кагылышуу учурунда көп сандаган маочу козголоңчуну өлтүрдү
Иран Трамптын өзөктүк сүйлөшүүлөр боюнча катына жооп берди
Интерпол босниялык серб лидер Додик үчүн камоо ордерин чыгарды
Мьянмада күчү 7,7 баллга жеткен жер титирөө болду
TRT Global каналына көз чаптырыңыз. Пикириңиз менен бөлүшүңүз!
Contact us