2025-жылдын алгачкы төрт айында Балтика аба мейкиндигинде орусиялык сигналдарды тосуу аракетинен улам 123000ге жакын учуу таасирленгенин аймактын өкмөттөрү Эл аралык жарандык авиация уюмуна билдиришти.
Шведдик SVT телеканалынын маалыматына ылайык, бул тоскоолдуктар коммерциялык авиация үчүн коркунуч жаратып, Европа Биримдиги менен Москва ортосундагы чыңалуу күчөп жаткан учурга туш келди.
Бир гана апрель айында аймактагы учуулардын орточо 27,4 пайызы тоскоолдуктарга кабылганын швед бийлиги билдирди. Тергөөчүлөр бул тоскоолдуктардын булагы Орусия экенин аныкташкан.
“Биз бул абалды олуттуу деп эсептейбиз, анткени тоскоолдуктар көбөйүп жатканын байкап жатабыз,” - деди Швециянын Транспорт агенттигинин авиация бөлүмүнүн башчысы Андреас Холмгрен SVT телеканалына.
Жаңы төмөн орбитадагы спутниктер коргонуу күчүн чыңдайт
Өткөн айда Европалык Комиссиянын президенти Урсула фон дер Ляйенди алып жүргөн учактын GPS системасы орусиялык тоскоолдуктардан улам иштебей калган учур кооптонууну күчөттү.
Учкучтар кол менен, кагаз карталарды колдонуп, Болгариянын Пловдив аэропортуна конуу үчүн бир саатка жакын айланып учууга аргасыз болушкан.
Фон дер Ляйен чыгыштагы Европа Биримдигинин мүчө өлкөлөрүн кыдырып жүргөн, бул аймак Брюссель жана НАТО тарабынан Орусиянын мүмкүн болгон агрессиясына каршы алдыңкы чеп катары каралат.
Болгария бийлиги тоскоолдуктардын артында Москва турганын билдирип, бирок мындан ары иликтөө жүргүзүүдөн баш тартышкан. Европа Биримдигинин коргоо комиссары Андриус Кубилиус блок жаңы төмөн орбитадагы спутниктерди жайгаштырып, коргонууну бекемдеп, GPS тоскоолдуктарын аныктоону жакшыртарын айтты.