Япониянын премьер-министри Шигэру Ишиба кызматтан кетти, анткени анын башкаруучу партиясынын мүчөлөрү жогорку палатанын шайлоосундагы оор жоготуулардан кийин жаңы лидерлик жарышын өткөрүүнү көздөшүүдө.
«АКШнын тариф чаралары боюнча сүйлөшүүлөр жыйынтыкталгандыктан, бул учурда кызматтан кетүү туура болот деп эсептейм», – деди Ишиба маалымат жыйынында.
«Мен кийинки муунга жол берүү үчүн кызматтан кетүүнү чечтим», – деп кошумчалады ал.
Бул чечим 68 жаштагы Ишиба Либералдык Демократиялык Партиянын (ЛДП) жетекчилигине келгенине бир жыл толо электе кабыл алынды. Ал парламенттин эки палатасында тең көпчүлүктү жоготкон.
Айыл чарба министри жана мурдагы премьер-министр ишемби күнү кечинде Ишиба менен жолугуп, аны өз ыктыяры менен кызматтан кетүүгө чакырышкан.
Өткөн аптада ЛДПнын төрт жогорку даражалуу кызматкери, анын ичинде партиянын экинчи адамы Хироши Морияма да кызматтан кетүүнү сунушташкан.
Ишибанын оппоненттери июль айындагы жогорку палатанын шайлоосунун жыйынтыгы үчүн жоопкерчилик алуу максатында аны кызматтан кетүүгө чакырышкан. Бул кадамды 84 жаштагы таасирдүү мурдагы премьер-министр Таро Асо да колдогон, деп билдирет жергиликтүү маалымат каражаттары.
Бирок башка тажрыйбалуу мүчөлөр этият болууга чакырып, ЛДПнын эски ыкмадагы саясаты анын ишенимдүүлүгүн жоготуп жатканын белгилешкен.
Жапония боюнча ЛДПнын депутаттары жана аймактык өкүлдөрү жаңы лидерлик шайлоону өткөрүүнү каалап, дүйшөмбү күнү өтүнүч тапшырышат. Эгерде талап кылынган көпчүлүк добуш топтолсо, лидерлик жарышы өткөрүлөт.
Ишибанын партия лидери катары мөөнөтү 2027-жылдын сентябрында аякташы керек болчу.
Анын эң көрүнүктүү атаандашы, катуу улутчул катары белгилүү Санаэ Такаичи, шейшемби күнү жарышка катышарын дээрлик ачык билдирген.
Бирок акыркы сурамжылоолор АКШ менен тариф келишимдеринен жана күрүч өндүрүшүн көбөйтүү үчүн өкмөттүн учурдагы саясатты өзгөртүү чечиминен кийин Ишибанын кабинетине болгон колдоонун кайрадан өсүп жатканын көрсөткөн.
Шайлоочулар акыркы лидерлик жарышта экинчи орунду ээлеген Такаичиге анча кызыкдар эмес. Августтун аягында өткөрүлгөн Nikkei сурамжылоосу Такаичини Ишибанын эң ылайыктуу мураскери деп көрсөткөн, андан кийин айыл чарба министри Шинжиро Коизуми турган. Бирок сурамжылоого катышкандардын 52 пайызы лидерлик жарыштын зарылчылыгы жок деп эсептешкен.
Шайлоодон кийин социалдык тармактарда #ИшибаКетпе хэштеги менен орточо саясатчы Ишибанын бийликте калышын талап кылгандар көбөйгөн.
ЛДП 1955-жылдан бери дээрлик үзгүлтүксүз бийликте болуп келген, бирок шайлоочулар партиядан алыстап, популисттик Сансейто сыяктуу четки топторго өтүп жатышат.
Мунун себептери катары баалардын, айрыкча күрүчтүн кымбатташы, жашоо деңгээлинин төмөндөшү жана ЛДПдагы коррупциялык чуулгандардын элди нааразы кылышы көрсөтүлүүдө.
Ишиба тырышчаак саясатчы катары өткөн жылы ЛДПнын лидери болуп бешинчи аракетинде шайланган жана «жаңы Японияны» курууга убада берген.