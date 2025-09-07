ДҮЙНӨ
Кызыл деңиздеги кабелдердин үзгүлтүккө учурашы Азия менен Жакынкы Чыгышта интернетти басаңдатты
Аймакта уланып жаткан чыңалуудан улам Кызыл деңиздеги кабелдик үзгүлтүктөрдөн улам Азия менен Жакынкы Чыгышта интернет байланышы басаңдады.
Индия, Пакистан жана башка өлкөлөрдө интернет байланышында көйгөйлөр катталды. [Архивдик сүрөт] / AP
7 Сентябрь 2025

Кызыл деңиздеги суу астындагы кабелдердин үзүлүшү Азия жана Жакынкы Чыгыштын айрым жерлеринде интернетке жеткиликтүүлүктү үзгүлтүккө учуратты, деп билдиришти адистер. Бирок бул окуянын себеби дароо эле аныкталган жок.

Хуситтер тобу Израилди Газадагы геноциддик согушун токтотууга мажбурлоо үчүн жүргүзүп жаткан Кызыл деңиз операциясынын бир бөлүгү катары кабелдер бутага алынышы мүмкүн деген кооптонуулар бар. Бирок хуситтер буга чейин кабелдерге кол салганын четке каккан.

Microsoft өзүнүн статус баракчасы аркылуу Жакынкы Чыгышта интернет ылдамдыгынын жайлоосу мүмкүн экенин, бул Кызыл деңиздеги суу астындагы кабелдердин үзүлүшүнө байланыштуу экенин билдирди.

Редмонд, Вашингтон шаарында жайгашкан компания муну кеңири түшүндүргөн жок, бирок Жакынкы Чыгыш аркылуу өтпөгөн интернет трафиги таасирленбегенин айтты.

NetBlocks интернетке жеткиликтүүлүктү көзөмөлдөгөн уюм, Кызыл деңиздеги суу астындагы кабелдердин үзүлүшү бир нече өлкөдө интернет байланышын начарлатканын билдирди. Бул өлкөлөрдүн катарына Индия жана Пакистан да кирет.

Уюм муну Сауд Арабиясынын Жидда шаарынын жанындагы SMW4 жана IMEWE кабелдик системаларынын бузулушуна байланыштырып, мунун себептери тууралуу маалымат берди.

Southeast Asia–Middle East–Western Europe 4 кабели Индиянын Tata Communications компаниясы тарабынан башкарылат. Ал эми India-Middle East-Western Europe кабели Alcatel-Lucent көзөмөлдөгөн консорциум тарабынан иштетилет.

Эки компания тең бул боюнча суроолорго жооп бере элек.

Сауд Арабиясы бул үзгүлтүктү дароо тааныган жок жана бийлик бул тууралуу комментарий берген эмес.

Дубай жана Абу-Даби шаарлары жайгашкан Бириккен Араб Эмирликтеринде өлкөнүн мамлекеттик Du жана Etisalat түйүндөрүн колдонгон интернет колдонуучулар интернеттин ылдамдыгы жай экенин айтып даттанышты.

Өкмөт бул үзгүлтүктү дароо кабыл алган жок.

Израиль менен хуситтердин согушу

Кабелдердин үзүлүшү Йемендин хуситтери Израилди Газага каршы 23 айлык согушуна байланыштуу бир катар чабуулдарды улантып жаткан учурга туш келди.

Израиль аба соккулары менен жооп кайтарып, анын ичинде топтун жогорку лидерлерин өлтүргөн учурлар болгон.

2024-жылдын башында Йемендин эл аралык деңгээлде таанылган сүргүндөгү өкмөтү хуситтер Кызыл деңиздеги суу астындагы кабелдерге чабуул жасоону пландап жатканын билдирген.

Бир нече кабелдер үзүлгөн, бирок хуситтер мунун жоопкерчилигин четке каккан.

Жекшемби күнү эртең менен хуситтердин Al Masirah спутниктик жаңылыктар каналы бул үзүлүштөр болгонун моюнга алган.

2023-жылдын ноябрынан 2024-жылдын декабрына чейин хуситтер 100дөн ашуун кемеге ракеталар жана дрондор менен чабуул жасашкан.

Алардын операциясында төрт кеме чөгүп, кеминде сегиз деңизчи каза болгон.

Хуситтер согуштагы кыска мөөнөттүү ок атышпоо учурунда чабуулдарын токтотушкан.

Кийинчерээк алар АКШнын президенти Дональд Трамптын буйругу менен бир нече жумага созулган аба соккуларынын бутасына айланган, андан кийин ок атышпоо келишими жарыяланган.

Хуситтер июль айында эки кемени чөктүрүп, кеминде төрт адамды өлтүрүшкөн, башкалары топтун колунда болушу мүмкүн деп эсептелет.

ТийиштүүTRT World - Houthis claim sinking Greek bulk carrier in Red Sea attack
