Польшанын эң чоң коргонуу жарманкесинде израилдик курал өндүрүүчүлөр Эльбит жана Рафаэль полициянын сурактарына жана Газадагы ролуна байланыштуу нааразылык акцияларына туш болушту.
Газадагы согуштан улам Польшадагы коргонуу жарманкесинде Израилдин курал компаниялары текшерилди
(ФАЙЛ) Израилдин коргонуу электроникасы боюнча "Элбит Системс" компаниясынын логотиби Хайфадагы кеңсесинде көрүнүп турат. / Reuters
7 Сентябрь 2025

Израилдин коргонуу компаниялары Польшада өткөн MSPO коргонуу көргөзмөсүндө кысымга кабылышты, анткени полиция кызматкерлери Газадагы геноциддик согуштагы ролдору боюнча кызматкерлерди суракка алышты.

Jerusalem Post гезитинин маалыматына ылайык, израилдик компаниялардын бир нече өкүлдөрү согушка катышуусу боюнча польша журналистинин арызынын негизинде суракка чакырылган.

Суракка алынгандардын арасында Elbit Systems жана Rafael Advanced Defense Systems компанияларынын кызматкерлери да болгон. Суракка чакырылган 10 кишинин экөө Польшадагы суракка чейин эле чыгып кеткен.

2-5-сентябрь аралыгында Кельце шаарында өткөн көргөзмөдө активисттер Elbit Systems компаниясынын стендине жагымсыз жыттуу кызыл боёк чачып, нааразылык акциясын өткөрүштү.

Активисттер израилдик компанияларды “коргоосуз палестиналыктарды өлтүрүүгө катышкан” деп айыптап, алардын көргөзмөгө катышуусун “Нацисттик Германия менен кызматташууга” салыштырышты.

Полиция бул окуя боюнча иликтөө башталганын тастыктады.

MSPO көргөзмөсү уюштуруучулар тарабынан Европанын эң маанилүү коргонуу өнөр жайынын жыйындарынын бири катары мүнөздөлүп, ондогон өлкөлөрдөн компаниялар, аскерий өкүлдөр жана делегациялар катышты.

Израилдин делегациясына Elbit Systems, Rafael, Israel Aerospace Industries, Bird Aerosystems, D-Fend Solutions жана Smart Shooter компаниялары кирген.

