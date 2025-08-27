Европа Биримдигинин 200дөн ашуун мурдагы элчилери жана жогорку даражалуу кызматкерлери шейшемби күнү Брюсселди Палестинанын Газа тилкесиндеги кырдаалга чара көрбөй жатат деп айыптап, Израилди "ырайымсыз согушун" жана оккупациясын токтотууга мажбурлоо үчүн басымды күчөтүүгө чакырган катка кол коюшту.
"Биз Газа тилкесиндеги абалдын начарлашына карата Европа Биримдиги тарабынан Израилди ырайымсыз согушун токтотууга, негизги гуманитардык жардамды кайра баштоого жана Газа менен Батыш Шериадагы мыйзамсыз оккупациясын жоюуга мажбурлоо үчүн олуттуу чаралар көрүлбөгөнүнө терең нааразы экенибизди билдиребиз", – деп жазылган Ирландиянын RTE News телеканалына жеткен катта.
Катка кол койгондор, эгерде Европа Биримдиги "натыйжалуу позицияны" кармана албаса, анда аракеттер жеке мүчө мамлекеттерге же "окшош көз караштагы өлкөлөрдүн топторуна" калтырылып, бул "Европа Биримдигинин жалпы аракеттеринин толук күчүнөн" ажыратарын эскертишти.
Мыйзамсыз конуштарды кеңейтүү
Мурдагы кызматкерлер, төрт жума мурун 58 мурдагы элчи кол койгон каттан бери Газа тилкесинде ок атышууну токтотуу боюнча эч кандай макулдашуу болбогонуна "нааразычылыгын" билдиришти. Анын ордуна, Израиль Газа шаарына оккупациялык пландарын ишке ашыра баштаганын белгилешти.
Катта Израилдин оккупацияланган Чыгыш Кудста мыйзамсыз конуштарды кеңейтүү пландары сынга алынып, бул "БУУнун көпчүлүк мүчө мамлекеттери жана Европа Биримдиги колдогон эки мамлекеттүү чечимди бузууга ачык максат" деп сыпатталган.
"Булар жетпей жаткансып, 22-августта Интеграцияланган Тамак-аш Коопсуздугу Фазалык Классификациясы (IPC) Газа тилкесинин ошол эле аймактарында адам колунан жаралган ачарчылык бар экенин тастыктады жана жарым миллион адам ачарчылык, жакырчылык жана өлүм коркунучуна туш болуп жатканын билдирди", – деп кошумчаланган катта.
Кат Европа Комиссиясынын төрайымы Урсула фон дер Ляйенге, Европа Кеңешинин төрагасы Антонио Костага, Европа Парламентинин төрагасы Роберта Метсолага, Европа Биримдигинин тышкы саясат боюнча башчысы Кая Калласка, ошондой эле 27 мүчө мамлекеттин лидерлери жана тышкы иштер министрлерине багытталган.