Израилдин Газага каршы согушунун күчөшүнөн улам 2023-жылы Газада эшигин жабууга мажбур болгон Палестинанын сүйүктүү балмуздак дүкөнү Бириккен Араб Эмирликтеринде кайрадан ачылды. Казем балмуздактарды гана эмес, жергиликтүү коомчулукка ностальгиялык даам тартуулап жатат.
Дүкөндүн ээси Мухаммед Казем Абу Шабан, бул ишкердикти атасы негиздегенин айтып, Ажманды жергиликтүү палестиналык коомчулуктун бар экендигинен улам тандаганын билдирди.
“Ар келген сайын алар 30-40 жыл мурунку күндөрүн эстешет,” - деди Абу Шабан. “Бул аларга Газага барып, белгилүү ‘баррад’ суусундугун ичкен күндөрдү эске салат” деп кошумчалады.
Казем 1950-жылы Газанын түндүгүндө балмуздак сата баштаган жана 70 жылдан ашуун убакыт бою жергиликтүү тургундардын сүйүктүү жайы болуп келген. Бирок согуштун айынан жабылууга аргасыз болгон.
Абу Шабан Газа филиалы февраль айында кайра ачылганын, бирок камсыздоо жетишсиздиги жана туруксуздук ишине тоскоол болгонун айтты. “Чындап эле Газадагы абал өтө оор” деп баса белгиледи.
Ажманда дүкөн ачуу – Палестин мурасын алыста болсо да сактап калуунун жолу экенин айткан Абу Шабан, Дубай жана Абу-Даби сыяктуу башка шаарларда да филиалдарды ачууга үмүттөнүп жатканын кошумчалады.
Дубайдан Мухаммед Хамис Али Аль Мазруи Каземдин балмуздагын жана ‘баррадын’ татып көргөндөн кийин анын эмнеге өзгөчө экенин түшүнгөнүн айтты. “Чынында эле бул өзгөчө,” - деди.
Согушта бир тууганы жана жээнинен ажыраган Абу Шабан үчүн Казем жөн гана десерт дүкөнү эмес, Газанын эскерүүлөрүн бир кашык балмуздак менен сактап калуунун жолу болуп саналат.