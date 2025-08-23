ТҮРКИЯ
1 мүнөт окуу
Түркия Шимшек аттуу жогорку ылдамдыкта учуучу учкучсуз учуучу системаны ийгиликтүү сыноодон өткөрдү
Түркиянын Аэрокосмос өнөр жайы тарабынан иштелип чыккан учак системасы, жогорку ылдамдыктагы буталар ​​жана жанкечтилик кол салуулар үчүн колдонула турган жөндөмгө ээ.
Жогорку ылдамдыктагы максаттуу учак системасы "Симшек" Түркиянын аэрокосмостук өнөр жайы тарабынан иштелип чыккан. [TRT Haber] / Other
23 Август 2025

Түркиянын коргонуу системасынын бир бөлүгү болгон, жогорку ылдамдыктагы буталар үчүн учкучсуз учуучу аппарат – Шимшек ийгиликтүү сыноодон өттү, деп билдирди өлкөнүн коргонуу тармагындагы жогорку даражалуу кызматкери.

Түркиянын Коргонуу өнөр жайы катчылыгынын башчысы Халук Гөргүн NSosyal платформасында: “Ракета жардамы менен учуруу системасы (RATO) аркылуу Шимшек биринчи жолу жерден учурулуп, буталык учак жана камикадзе миссияларында колдонуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду”,- деп билдирди.

“Биздин коргонуу өнөр жайыбыз дагы бир маанилүү мүмкүнчүлүктү өзүнүн арсеналына кошту,” – деп жазды ал.

Сунушталат

Гөргүн: “Бул кадам толугу менен улуттук мүмкүнчүлүктөр менен иштелип чыккан технологиялардын конкреттүү далили болуп саналат, Түркиянын операциялык ийкемдүүлүгүн жогорулатып, анын коргонуу жөндөмдүүлүгүн бекемдейт”, -деп белгиледи.

“Биз келечектеги коргонуу муктаждыктары үчүн инновациялык чечимдерди өндүрүү боюнча берилгендигибиз менен жолубузду улантып жатабыз,” – деп кошумчалады ал.

Ошондой эле ал Шимшекти иштеп чыккан Түрк Аэрокосмос өнөр жайы (TUSAŞ) компаниясына ыраазычылык билдирди.

