Түркия Украинага тынчтык орнотуучу аскерлерди жөнөтпөйт, деп Коргоо министрлигинин өкүлдөрү бейшемби күнү билдиришти. Бул билдирүү Анкаранын согуштан кийинки коопсуздук кепилдиктеринде мүмкүн болгон ролу тууралуу божомолдорго жооп катары жасалды.
“Түркия Украинага тынчтык орнотуучу күчтөрдү жөнөтөт деген дооматка байланыштуу, азырынча конкреттүү негизге ээ боло элек божомолдорго таянып баа берүү туура эмес жана так болбойт,” – деп министрликтин өкүлдөрү жума сайын өткөрүлүүчү маалымат жыйынында журналисттерге билдиришти.
Алар Түркия чыр-чатакты токтотууга багытталган бардык чыныгы демилгелерди колдой турганын баса белгилешип, бирок эрте жыйынтык чыгарбоо керектигин эскертишти. “Түркия өз аймагында тынчтыкты жана туруктуулукту колдогон, бул максаттарга жетүүгө багытталган бардык демилгелерге активдүү салым кошкон өлкө,” – деп министрликтин өкүлдөрү баса белгилешти.
“Бирок, Орусия менен Украинанын ортосунда биринчи кезекте ок атышууну токтотуу керек, андан кийин так аныкталган мандат менен миссиянын алкагы аныкталып, ар бир өлкөнүн салымы такталышы зарыл,” – деп кошумчалашты алар.
Сириянын коргонуу муктаждыктары боюнча техникалык сапарлар пландалууда
Министрлик ошондой эле Түркия Сирияга коргонуу муктаждыктарын баалоо жана Дамаск менен биргелешкен жол картасын түзүү үчүн техникалык сапарларды пландап жатканын жарыялады.
13-августта кол коюлган Биргелешкен окутуу жана кеңеш берүү меморандуму Сириянын Куралдуу күчтөрүн кайра түзүү процессин илгерилетүү менен бирге окутуу, кеңеш берүү жана техникалык колдоо аркылуу Сириянын коргонуу мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатууга багытталган.
Кызматташтык буга чейин эле башталган, анын ичинде Сириянын Окутуу департаментинин башчысынын Түркиянын Улуттук коргоо университетине сапары жана Сириянын өтүнүчү боюнча окутуу иш-чаралары жүргүзүлүүдө.
Анкара Сириянын туруктуулугун “регионалдык тынчтык үчүн маанилүү” деп эсептей турганын министрликтин өкүлдөрү баса белгилешип, “Бир мамлекет, бир армия” принцибин колдой турганын билдиришти.
Түркия–Жапония коргонуу диалогу
Буга кошумча, Коргоо министри Яшар Гүлер ушул жумада Анкарада жапон кесиптеши Ген Накатани менен жолугушту.
Жолугушууда эки тараптуу коргонуу кызматташтыгын бекемдөө, аймактык туруктуулук жана коргонуу өнөр жайы боюнча өнөктөштүктү кеңейтүү маселелери талкууланды.
Министрлик бул сүйлөшүү “чын ыкластуу жана конструктивдүү атмосферада” өткөнүн билдирип, Түркия менен Япониянын ортосундагы “тарыхый байланыштарга жана өз ара сый-урматка негизделген достук” аскердик мамилелерди тереңдетип, жаңы кызматташтыктарга жол ачат деп күтүлүп жатканын кошумчалады.