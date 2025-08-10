ТҮРКИЯ
Эрдоган: «Израилдин Газаны басып алуу чечими «такыр кабыл алынгыс»
Президент Режеп Таййип Эрдоган, Палестинанын мамлекет башчысы Махмуд Аббас менен телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө Түркиянын Газада ок атышпоо үчүн дипломатиялык аракеттерин улантканын белгиледи.
Сүйлөшүү учурунда Эрдоган Түркия Палестинаны колдой берерин кайталады. / AA
10 Август 2025

Израилдин Газа тилкесин аскердик көзөмөлгө алуу чечими "такыр кабыл алынгыс" деп эсептейт Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган. Бул тууралуу ал Палестинанын президенти Махмуд Аббас менен телефон аркылуу сүйлөшүү учурунда билдирди.

Түркиянын Коммуникация башкармалыгынын маалыматына ылайык, ишемби күнү эки лидер Израилдин Газага жасаган чабуулдарын жана аймактагы акыркы окуяларды талкуулашты.

