ТҮРКИЯ
Эрдоган Азербайжан-Армения тынчтык процессиндеги жетишкендиктерди кубаттады
Президент Режеп Таййип Эрдоган азербайжандык кесиптеши Илхам Алиев менен телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө Түркиянын тынчтык үчүн керектүү колдоо көрсөтүүсүн уланта турганын айтты.
Түркиянын президенти Азербайжан-Армения тынчтык процессиндеги ийгиликтерди кубаттады / AA
10 Август 2025

Түркиянын президенти Режеп Таййип Эрдоган Азербайжан менен Армениянын ортосундагы тынчтык жараянынын алдыга жылышын Азербайжандын президенти Илхам Алиев менен телефон аркылуу сүйлөшүү учурунда кубаттады.

Түркиянын Коммуникация башкармалыгынын маалыматына ылайык, сүйлөшүүдө Түркия менен Азербайжандын ортосундагы мамилелер жана аймактык маселелер талкууланды.

Эрдоган Азербайжан менен Армениянын ортосундагы тынчтыкка жетишүү боюнча акыркы жылыштарды кубанычтуу деп атап, туруктуу тынчтык жана стабилдүү чөйрө түзүлүшү бүтүндөй аймактын тынчтыгы менен туруктуулугуна салым кошоорун белгиледи.

Бул максатка жетүү үчүн Түркия зарыл болгон колдоону көрсөтүүнү уланта турганын айтты.

Азербайжандын президенти Алиев, Армениянын премьер-министри Никол Пашинян жана АКШнын президенти Дональд Трамп жума күнү Ак үйдө өткөн үч тараптуу саммитте биргелешкен декларацияга кол коюшту.

Келишим Түштүк Кавказдагы коңшулар ортосундагы ондогон жылдардан бери уланып келе жаткан жаңжалды токтотууну көздөйт. Тараптар согуштук аракеттерди токтотууга, транспорт каттамдарын ачууга жана мамилелерди жөнгө салууга убада беришти.

Армения менен Азербайжан 1980-жылдардын аягынан бери бир катар чек ара согуштарын баштан кечирди. Эң акыркы жаңжал 2020-жылы Азербайжан Карабак аймагын кайтарып алган жаңжал болгон.

Иликте
