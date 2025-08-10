Ишемби күнү кечинде Стамбулдун Беязыт аянтында Палестинаны колдогон он миңдеген адамдар кечки намаздан кийин чогулуп, Израилдин Газага карата уланып жаткан геноциди жана ачарчылык саясатына каршы өз нааразылыгын билдиришти.
Бул демонстрацияга өкмөттүк эмес уюмдар жана коомчулуктун көптөгөн мүчөлөрү катышып, тарыхый Айя-София мечитине карай жүрүш менен уланды.
Катышуучулар гуманитардык кризиске көңүл бурууну жана Газа эли менен тилектештигин билдирүүнү көздөштү. Бул учурда зомбулуктун күчөшү жана азык-түлүк менен медициналык каражаттардын жетишсиздиги тереңдеген.
Уюштуруучулар эл аралык коомчулукту тез арада чара көрүүгө жана азапты токтотууга чакырышты.
Израиль октябрь 2023-жылдан бери Газага карата жүргүзгөн геноцид үчүн дүйнө жүзү боюнча катуу сынга кабылды. Бул аралыкта 61,000ден ашуун адам каза тапты.
Аскердик кампания аймакты кыйратып, ачарчылык жана ачкадан өлүмдөргө алып келди.
Өткөн жылдын ноябрь айында Эл аралык кылмыш соту Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхуга жана мурдагы коргоо министри Йоав Галлантка Газадагы согуш кылмыштары жана адамзатка каршы кылмыштар үчүн камакка алуу ордерлерин чыгарган.
Ошондой эле, Израиль Газага каршы согушу үчүн Эл аралык Адилет сотунда геноцид иши боюнча жооп берүүдө.