Түркиянын президенти Режеп Таййип Эрдоган Жакынкы Чыгышта геосаясий чыңалуунун тездик менен күчөп жатканын жана буга Израилдин Газаны ашып өтүп, аскердик операцияларынын кеңейиши себеп болуп жатканын билдирди.
Эрдоган жума күнү Стамбулда сүйлөгөн сөзүндө: "Газадагы геноцид менен башталып, андан кийин Израилдин Ливанга, Йеменге, Иранга жана Сирияга кол салуусу менен күчөгөн геосаясий тобокелдиктерди даана көрүп жатабыз", - деди.
Аймактагы баш аламандыкты туруктуулук жана коопсуздук үчүн чоң коркунуч деп мүнөздөгөн Эрдоган Түркиянын чечкиндүү түрдө аракет кылышы керектигин баса белгиледи. “Аймагыбызда жаңы оюндар ойнолуп жатканда Түркия бул оюндарды буза турган кадамдарды ташташы керек”,- деди.
Түркиянын аймактагы тынчтык жаратуучу ролу
Эрдоган Түркиянын дипломатиядагы өсүп жаткан ролун баса белгилеп: “Түркия тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн негизги актеру болууда,” – деди жана Түркиянын өзгөрүп жаткан альянстар, күчөгөн конфликттердин арасында негизги ортомчу катары өзүн көрсөтүүнү улантып жаткандыгын белгиледи.
Өкмөтүнүн тышкы саясатындагы негизги багытын “адамдын жашоосу жана кадыр-баркы” деп мүнөздөгөн Эрдоган адилетсиздикке унчукпай калууну да, жоопкерчиликсиз авантюраларга барууну да четке какты.
"Дагы бир маанилүү нерсе: биз абийирди, адилеттикти, адам өмүрүн жана кадыр-баркын борборго койгон тышкы саясатыбыздан баш тартпастан, Түркияны чыр-чатактардан жана чыңалуулардан алыс кармоо. Биз зулумдукка унчукпай калбайбыз, бирок жоопкерчиликсиз авантюраларга да барбайбыз. Биз үмүт менен бизге караган, басмырланган адамдар үчүн эң туура кадамды таштайбыз”,- деди.
Геосаясий тирешүү күчөгөн учурда сөз сүйлөгөн Эрдоган, дипломатия жана гуманитардык жардамдар өтө зарыл болгон кагылышуу аймактарында Түркиянын ырааттуу салымын баса белгиледи.
Президент: «Биз муну коңшубуз Сирияда 14 жыл бою жасадык. Россия-Украина согушунун биринчи күнүнөн баштап муну жасадык. Израилдин Иранга, Йеменге жана Ливанга жасаган чабуулдарында муну жасадык. Газадагы геноцидге жооп катары Израил менен соода байланыштарын токтотууда муну жасадык. Перс булуңундагы бир тууган өлкөлөр менен мамилебизди жакшыртып жатканда дагы муну жасадык. Ливиядан Карабахка чейин бизге муктаждык болгон жерде дагы биз муну жасадык», - деди.