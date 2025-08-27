Түркия шаршемби күнү Израилдин премьер-министринин 1915-жылдагы окуяларга байланыштуу билдирүүлөрүн айыптады жана четке какты.
“(Биньямин) Нетаньяхунун 1915-жылдагы окуялар боюнча билдирүүсү өтмүштөгү кайгылуу окуяларды саясий максатта пайдаланууга аракет кылуу болуп саналат”, – деп билдирди Түркиянын Тышкы иштер министрлиги.
“Палестин элине каршы жасалган геноциддеги ролу үчүн соттолуп жаткан Нетаньяху өзү жана анын өкмөтү жасаган кылмыштарды жашырууга аракет кылууда. Тарыхый жана юридикалык фактыларга туура келбеген бул билдирүүнү айыптайбыз жана четке кагабыз”, – деп кошумчалады министрлик.
Түркия бул окуяларды “геноцид” деп мүнөздөөгө каршы чыгып, эки тарап тең жоготууларга учураган трагедия катары карайт.
Анкара бул маселени чечүү үчүн Түркия жана Армениянын тарыхчылары менен эл аралык эксперттерден турган биргелешкен комиссия түзүүнү бир нече жолу сунуштаган.
Израиль 2023-жылдын октябрынан бери Газа тилкесинде 63 миңге жакын палестиндикти өлтүрдү. Аскердик чабуулдар, ачарчылыкка кабылган жана жашоого жараксыз болуп калган аймакты кыйратты.
Өткөн жылдын ноябрь айында Эл аралык кылмыш соту Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхуга жана анын мурдагы коргоо министри Йоав Галлантка Газа тилкесиндеги согуш кылмыштары жана адамзатка каршы кылмыштар үчүн камакка алуу буйругун чыгарган.
Ошондой эле Израиль Газа тилкесиндеги согушунан улам Эл аралык адилет сотунда геноцид доосу менен бетме-бет келүүдө.