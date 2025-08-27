ТҮРКИЯ
1 мүнөт окуу
Түркия: Нетаньяху 1915-жылдагы окуяларды саясий максатта пайдаланууга аракет кылууда
Анкара Израилдин премьер-министринин билдирүүлөрү тарыхый жана юридикалык фактыларга туура келбейт деп билдирди.
Түркия: Нетаньяху 1915-жылдагы окуяларды саясий максатта пайдаланууга аракет кылууда
Израилдин тышкы иштер министрлигинин айтымында, Нетаньяху өзү жана өкмөтү жасаган кылмыштарын жашырууга аракет кылып жатат. / AA
27 Август 2025

Түркия шаршемби күнү Израилдин премьер-министринин 1915-жылдагы окуяларга байланыштуу билдирүүлөрүн айыптады жана четке какты.

“(Биньямин) Нетаньяхунун 1915-жылдагы окуялар боюнча билдирүүсү өтмүштөгү кайгылуу окуяларды саясий максатта пайдаланууга аракет кылуу болуп саналат”, – деп билдирди Түркиянын Тышкы иштер министрлиги.

“Палестин элине каршы жасалган геноциддеги ролу үчүн соттолуп жаткан Нетаньяху өзү жана анын өкмөтү жасаган кылмыштарды жашырууга аракет кылууда. Тарыхый жана юридикалык фактыларга туура келбеген бул билдирүүнү айыптайбыз жана четке кагабыз”, – деп кошумчалады министрлик.

Түркия бул окуяларды “геноцид” деп мүнөздөөгө каршы чыгып, эки тарап тең жоготууларга учураган трагедия катары карайт.

Сунушталат

Анкара бул маселени чечүү үчүн Түркия жана Армениянын тарыхчылары менен эл аралык эксперттерден турган биргелешкен комиссия түзүүнү бир нече жолу сунуштаган.

Израиль 2023-жылдын октябрынан бери Газа тилкесинде 63 миңге жакын палестиндикти өлтүрдү. Аскердик чабуулдар, ачарчылыкка кабылган жана жашоого жараксыз болуп калган аймакты кыйратты.

Өткөн жылдын ноябрь айында Эл аралык кылмыш соту Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхуга жана анын мурдагы коргоо министри Йоав Галлантка Газа тилкесиндеги согуш кылмыштары жана адамзатка каршы кылмыштар үчүн камакка алуу буйругун чыгарган.

Ошондой эле Израиль Газа тилкесиндеги согушунан улам Эл аралык адилет сотунда геноцид доосу менен бетме-бет келүүдө.

Иликте
Трамп 2028-жылы Обама менен ат салышууну "абдан каалаарын" айтты
Кытайдын аскердик күчтөрү Тайвандын айланасында чоң масштабдуу машыгууларды баштады
Франция соту Марин Ле Пенди коррупция боюнча айыптуу деп тапты
Трамп үчүнчү мөөнөткө президент болуу жолдорун карап жатат
Трамп : «TikTok сатуу үчүн 5 - апрелге чейин көп сандаган потенциалдуу алуучу бар»
Кытай, Түштүк Корея жана Япония Трамптын тарифтерине каршы эркин сооданы бекемдөө чечимин чыгарды
АКШ Индо-Тынч океан аймагында Кытайга каршы күрөшүүдө Японияны маанилүү өнөктөш деп эсептейт
Мьянмадагы жер титирөө мечиттерди талкалап, жүздөгөн мусулмандардын өмүрүнө коркунуч жаратты
Сирияда Шара жаңы өкмөттү жарыялады
Орус дрондору Украинаны бутага алды, курмандыктар катталды
Израиль Газада тез жардам унааларын бутага алгандыгын кабыл алды
Индия кагылышуу учурунда көп сандаган маочу козголоңчуну өлтүрдү
Иран Трамптын өзөктүк сүйлөшүүлөр боюнча катына жооп берди
Интерпол босниялык серб лидер Додик үчүн камоо ордерин чыгарды
Мьянмада күчү 7,7 баллга жеткен жер титирөө болду
TRT Global каналына көз чаптырыңыз. Пикириңиз менен бөлүшүңүз!
Contact us