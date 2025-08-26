ТҮРКИЯ
2 мүнөт окуу
Эрдоган: "Күрттөрдүн коопсуздугунун, тынчтыгынын жана жыргалчылыгынын кепили Түркия"
Президент Эрдогандын билдирүүлөрү, террордук уюм ЙПГ жана ПКК менен байланышы бар коркунучтарга каршы күрөшүү үчүн жаңы парламенттик комитет түзүлгөндөн кийин айтылды.
Эрдоган: "Күрттөрдүн коопсуздугунун, тынчтыгынын жана жыргалчылыгынын кепили Түркия"
НАТО мүчөсү Түркия былтыркы Башар Асаддын бийликтен кулатылгандан кийин Сириянын негизги чет элдик өнөктөштөрүнүн бири болгон. / Anadolu Agency
26 Август 2025

Түркиянын президенти Режеп Таййип Эрдоган шейшемби күнкү билдирүүсүндө: «Сириядагы бардык боордош элдер сыяктуу эле күрттөрдүн да коопсуздугунун, тынчтыгынын жана жыргалчылыгынын кепили Түркия» деди.

Мушта Малазгирт согушунун 954 жылдыгына арналган эскерүү аземинде сөз сүйлөгөн Эрдоган: «Багытын Анкара жана Дамаскка бургандар жеңет»,-деп айтты.

Президент Түркия кылымы көз карашынын эң оболу террордон тазаланган улуу жана күчтүү Түркияны, андан соң биргелешкен аракеттер менен террордон тазаланган аймакты курууну максат кылганын баса белгиледи.

Эрдоган бардык тоскоолдуктарга, блокадаларга жана саботаждарга карабастан Анкаранын тарых, маданият, орток цивилизация жана ишенимдер менен тыгыз байланышкан 86 миллион калкы бар мамлекет катары күчтүү Түркия үчүн аракет кылууга чечкиндүү экенин айтты.

Эрдоган “Биз түрк, араб жана күрт катары бул жерде түбөлүккө бирге жашайбыз,” – деди.

Бул билдирүүлөр үч жума мурда Түркия парламентинде аймактык тынчтык үчүн тарыхый бурулуш катары бааланган «Террорсуз Түркиянын» мыйзамдык негизин түзүүнү максат кылган жогорку деңгээлдеги комиссия түзүлгөндөн кийин айтылды.

5-августта ачылган Улуттук тилектештик, боордоштук жана демократия комиссиясы түрктөр менен күрттөрдүн диалог аянтчасы катары сыпатталып, талаш-тартыштарды парламент аркылуу чечүү демилгеси катары каралууда.

Комиссиянын ачылыш аземинде сөз сүйлөгөн Түркия Улуу Улуттук Жыйынынын Төрагасы Нуман Куртулмуш : «Түрк-Күрт боордоштугу аймагыбыздын негизги элементи»,-деп бул процесстин түрктөрдүн, күрттөрдүн жана ар түрдүү катмардагы жарандардын орток келечегине тиешелүү улуттук жашоо маселеси экенине басым жасады.

Сунушталат

Расмий өкүлдөр комитеттин милдети реформаларды аныктоо, мыйзам долбоорлорун даярдоо жана коомчулукту прогресс тууралуу маалымдоо экенин, ошондой эле ыйгарым укуктары 2025-жылдын аягына чейин улана турганын билдиришти.

Аймактык эскертүүлөр

10-мартта Сириянын президенттиги Сирия демократиялык күчтөрүн (СДК) мамлекеттик мекемелерге интеграциялоо боюнча келишимге кол коюлганын жарыялаган жана өлкөнүн аймактык бүтүндүгүн ырастап бөлүнүү аракеттерин четке каккан.

Бирок келишимге кол коюлгандан бир нече ай өткөндөн кийин Сирия президенти Ахмад аль-Шараа СДКны келишимди ишке ашыруу боюнча сөздөрү менен аракеттеринин ортосундагы карама-каршылыктар үчүн сынга алды.

Июль айында Ирактын түндүгүндө 30 ПКК террористи куралдарын таштап, үңкүрдүн оозунда өрттөп салышты. Анкара бул окуяны ПККнын жоюлушунун башталышы катары баалады.

Бул окуя ПККнын Түркияга каршы узак убакытка созулган террордук кампаниясындагы эң маанилүү кадамдардын бири болуп саналат. ПКК Түркия, АКШ жана Европа Биримдиги тарабынан террордук уюм катары таанылган.

СДК негизинен ПККнын сириялык бөлүмү болгон террордук топ ЙПГ тарабынан башкарылат.

13-августта Түркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан Сириянын тышкы иштер министри менен биргелешкен маалымат жыйынында ЙПГ террордук тобу Түркияга жана аймакка коркунуч жаратууну токтотушу керектигин эскертти.

Иликте
Трамп 2028-жылы Обама менен ат салышууну "абдан каалаарын" айтты
Кытайдын аскердик күчтөрү Тайвандын айланасында чоң масштабдуу машыгууларды баштады
Франция соту Марин Ле Пенди коррупция боюнча айыптуу деп тапты
Трамп үчүнчү мөөнөткө президент болуу жолдорун карап жатат
Трамп : «TikTok сатуу үчүн 5 - апрелге чейин көп сандаган потенциалдуу алуучу бар»
Кытай, Түштүк Корея жана Япония Трамптын тарифтерине каршы эркин сооданы бекемдөө чечимин чыгарды
АКШ Индо-Тынч океан аймагында Кытайга каршы күрөшүүдө Японияны маанилүү өнөктөш деп эсептейт
Мьянмадагы жер титирөө мечиттерди талкалап, жүздөгөн мусулмандардын өмүрүнө коркунуч жаратты
Сирияда Шара жаңы өкмөттү жарыялады
Орус дрондору Украинаны бутага алды, курмандыктар катталды
Израиль Газада тез жардам унааларын бутага алгандыгын кабыл алды
Индия кагылышуу учурунда көп сандаган маочу козголоңчуну өлтүрдү
Иран Трамптын өзөктүк сүйлөшүүлөр боюнча катына жооп берди
Интерпол босниялык серб лидер Додик үчүн камоо ордерин чыгарды
Мьянмада күчү 7,7 баллга жеткен жер титирөө болду
TRT Global каналына көз чаптырыңыз. Пикириңиз менен бөлүшүңүз!
Contact us