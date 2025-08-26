Түркиянын президенти Режеп Таййип Эрдоган шейшемби күнкү билдирүүсүндө: «Сириядагы бардык боордош элдер сыяктуу эле күрттөрдүн да коопсуздугунун, тынчтыгынын жана жыргалчылыгынын кепили Түркия» деди.
Мушта Малазгирт согушунун 954 жылдыгына арналган эскерүү аземинде сөз сүйлөгөн Эрдоган: «Багытын Анкара жана Дамаскка бургандар жеңет»,-деп айтты.
Президент Түркия кылымы көз карашынын эң оболу террордон тазаланган улуу жана күчтүү Түркияны, андан соң биргелешкен аракеттер менен террордон тазаланган аймакты курууну максат кылганын баса белгиледи.
Эрдоган бардык тоскоолдуктарга, блокадаларга жана саботаждарга карабастан Анкаранын тарых, маданият, орток цивилизация жана ишенимдер менен тыгыз байланышкан 86 миллион калкы бар мамлекет катары күчтүү Түркия үчүн аракет кылууга чечкиндүү экенин айтты.
Эрдоган “Биз түрк, араб жана күрт катары бул жерде түбөлүккө бирге жашайбыз,” – деди.
Бул билдирүүлөр үч жума мурда Түркия парламентинде аймактык тынчтык үчүн тарыхый бурулуш катары бааланган «Террорсуз Түркиянын» мыйзамдык негизин түзүүнү максат кылган жогорку деңгээлдеги комиссия түзүлгөндөн кийин айтылды.
5-августта ачылган Улуттук тилектештик, боордоштук жана демократия комиссиясы түрктөр менен күрттөрдүн диалог аянтчасы катары сыпатталып, талаш-тартыштарды парламент аркылуу чечүү демилгеси катары каралууда.
Комиссиянын ачылыш аземинде сөз сүйлөгөн Түркия Улуу Улуттук Жыйынынын Төрагасы Нуман Куртулмуш : «Түрк-Күрт боордоштугу аймагыбыздын негизги элементи»,-деп бул процесстин түрктөрдүн, күрттөрдүн жана ар түрдүү катмардагы жарандардын орток келечегине тиешелүү улуттук жашоо маселеси экенине басым жасады.
Расмий өкүлдөр комитеттин милдети реформаларды аныктоо, мыйзам долбоорлорун даярдоо жана коомчулукту прогресс тууралуу маалымдоо экенин, ошондой эле ыйгарым укуктары 2025-жылдын аягына чейин улана турганын билдиришти.
Аймактык эскертүүлөр
10-мартта Сириянын президенттиги Сирия демократиялык күчтөрүн (СДК) мамлекеттик мекемелерге интеграциялоо боюнча келишимге кол коюлганын жарыялаган жана өлкөнүн аймактык бүтүндүгүн ырастап бөлүнүү аракеттерин четке каккан.
Бирок келишимге кол коюлгандан бир нече ай өткөндөн кийин Сирия президенти Ахмад аль-Шараа СДКны келишимди ишке ашыруу боюнча сөздөрү менен аракеттеринин ортосундагы карама-каршылыктар үчүн сынга алды.
Июль айында Ирактын түндүгүндө 30 ПКК террористи куралдарын таштап, үңкүрдүн оозунда өрттөп салышты. Анкара бул окуяны ПККнын жоюлушунун башталышы катары баалады.
Бул окуя ПККнын Түркияга каршы узак убакытка созулган террордук кампаниясындагы эң маанилүү кадамдардын бири болуп саналат. ПКК Түркия, АКШ жана Европа Биримдиги тарабынан террордук уюм катары таанылган.
СДК негизинен ПККнын сириялык бөлүмү болгон террордук топ ЙПГ тарабынан башкарылат.
13-августта Түркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан Сириянын тышкы иштер министри менен биргелешкен маалымат жыйынында ЙПГ террордук тобу Түркияга жана аймакка коркунуч жаратууну токтотушу керектигин эскертти.