САЯСАТ
2 мүнөт окуу
Түндүк Корея "жаңы" абадан коргонуу ракеталарын сынады
Түндүк Кореянын расмий кабар агенттиги KCNA жаңы ракеталар тууралуу кенен маалымат берген жок, болгону аларды “уникалдуу технология” деп мүнөздөдү, бирок сыноолордун кайсы жерде жасалганын ачыктаган жок.
Түндүк Корея "жаңы" абадан коргонуу ракеталарын сынады
КЧНАнын бул сүрөтүндө Ким Чен Ын 18-август, 2025-жылы Намподогу "Чхве Хён" согуш кемесин текшерип жатат. / AP
бир күн мурун

Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын эки "жаңы" абадан коргонуу ракеталарын сыноо менен атылуусун көзөмөлдөгөнү тууралуу мамлекеттик маалымат каражаттары жекшемби күнү кабарлады. Бул окуя Пхеньяндын Сеулду чек арадагы чыңалууну күчөттү деп айыптагандан кийин болду.

Сыноо ишемби күнү өткөрүлүп, эки жаңы ракеталык курал системасынын "жогорку согуштук мүмкүнчүлүктөрү" бар экенин көрсөткөнүн Корей Борбордук Маалымат Агенттиги (KCNA) билдирди.

KCNAнын маалыматына ылайык, жаңы ракеталар тууралуу кеңири маалымат берилген жок, болгону алардын "иштөө жана реакция режими уникалдуу жана өзгөчө технологияга негизделген" деп айтылды. Сыноо кайсы жерде өткөрүлгөнү да такталган жок.

"Атылуу өзгөчө эки түрдүү снаряддын технологиялык өзгөчөлүктөрү ар кандай аба максаттарын жок кылууга абдан ылайыктуу экенин далилдеди", - деп KCNA билдирди.

‘Өтө олуттуу башталыш’

Сунушталат

Түндүк Кореянын бир нече аскерлеринин шейшемби күнү эки өлкөнү бөлүп турган катуу куралданган чек араны кыска убакытка кесип өткөнүнө байланыштуу Түштүк Кореянын аскерлери ишемби күнү эскертүүчү ок чыгарганын билдирди.

Пхеньяндын мамлекеттик маалымат каражаттары армиянын генерал-лейтенанты Ко Чонг-чолдун бул окуяны "алдын ала пландалган жана атайын жасалган чагым" деп атаганын билдирди.

Ко:"Бул чек аранын түштүк тарабындагы абалды, анда көптөгөн күчтөр бири-бирине каршы турган шартта, көзөмөлдөнгүс деңгээлге жеткирүүчү өтө олуттуу башталыш", - деди .

Түштүк Кореянын жаңы лидери Ли Чжэ Мён ядролук куралга ээ Түндүк менен жылуу мамиле түзүүгө умтулуп, "аскердик ишенимди" курууга убада берген, бирок Пхеньян Сеул менен мамилени жакшыртууга кызыкдар эмес экенин билдирген.

Иликте
Трамп 2028-жылы Обама менен ат салышууну "абдан каалаарын" айтты
Кытайдын аскердик күчтөрү Тайвандын айланасында чоң масштабдуу машыгууларды баштады
Франция соту Марин Ле Пенди коррупция боюнча айыптуу деп тапты
Трамп үчүнчү мөөнөткө президент болуу жолдорун карап жатат
Трамп : «TikTok сатуу үчүн 5 - апрелге чейин көп сандаган потенциалдуу алуучу бар»
Кытай, Түштүк Корея жана Япония Трамптын тарифтерине каршы эркин сооданы бекемдөө чечимин чыгарды
АКШ Индо-Тынч океан аймагында Кытайга каршы күрөшүүдө Японияны маанилүү өнөктөш деп эсептейт
Мьянмадагы жер титирөө мечиттерди талкалап, жүздөгөн мусулмандардын өмүрүнө коркунуч жаратты
Сирияда Шара жаңы өкмөттү жарыялады
Орус дрондору Украинаны бутага алды, курмандыктар катталды
Израиль Газада тез жардам унааларын бутага алгандыгын кабыл алды
Индия кагылышуу учурунда көп сандаган маочу козголоңчуну өлтүрдү
Иран Трамптын өзөктүк сүйлөшүүлөр боюнча катына жооп берди
Интерпол босниялык серб лидер Додик үчүн камоо ордерин чыгарды
Мьянмада күчү 7,7 баллга жеткен жер титирөө болду
TRT Global каналына көз чаптырыңыз. Пикириңиз менен бөлүшүңүз!
Contact us