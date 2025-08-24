Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын эки "жаңы" абадан коргонуу ракеталарын сыноо менен атылуусун көзөмөлдөгөнү тууралуу мамлекеттик маалымат каражаттары жекшемби күнү кабарлады. Бул окуя Пхеньяндын Сеулду чек арадагы чыңалууну күчөттү деп айыптагандан кийин болду.
Сыноо ишемби күнү өткөрүлүп, эки жаңы ракеталык курал системасынын "жогорку согуштук мүмкүнчүлүктөрү" бар экенин көрсөткөнүн Корей Борбордук Маалымат Агенттиги (KCNA) билдирди.
KCNAнын маалыматына ылайык, жаңы ракеталар тууралуу кеңири маалымат берилген жок, болгону алардын "иштөө жана реакция режими уникалдуу жана өзгөчө технологияга негизделген" деп айтылды. Сыноо кайсы жерде өткөрүлгөнү да такталган жок.
"Атылуу өзгөчө эки түрдүү снаряддын технологиялык өзгөчөлүктөрү ар кандай аба максаттарын жок кылууга абдан ылайыктуу экенин далилдеди", - деп KCNA билдирди.
‘Өтө олуттуу башталыш’
Түндүк Кореянын бир нече аскерлеринин шейшемби күнү эки өлкөнү бөлүп турган катуу куралданган чек араны кыска убакытка кесип өткөнүнө байланыштуу Түштүк Кореянын аскерлери ишемби күнү эскертүүчү ок чыгарганын билдирди.
Пхеньяндын мамлекеттик маалымат каражаттары армиянын генерал-лейтенанты Ко Чонг-чолдун бул окуяны "алдын ала пландалган жана атайын жасалган чагым" деп атаганын билдирди.
Ко:"Бул чек аранын түштүк тарабындагы абалды, анда көптөгөн күчтөр бири-бирине каршы турган шартта, көзөмөлдөнгүс деңгээлге жеткирүүчү өтө олуттуу башталыш", - деди .
Түштүк Кореянын жаңы лидери Ли Чжэ Мён ядролук куралга ээ Түндүк менен жылуу мамиле түзүүгө умтулуп, "аскердик ишенимди" курууга убада берген, бирок Пхеньян Сеул менен мамилени жакшыртууга кызыкдар эмес экенин билдирген.