Индия менен Израиль эки тараптуу инвестициялык келишимге кол коюшту, бул соода жана каржылык кызматташтыкты кеңейтүүгө багытталган. Бул келишим Тель-Авивдин Газа тилкесиндеги геноцидине байланыштуу саясий изоляцияга туш болуп жаткан мезгилде ишке ашты.
Келишим Жаңы Делиде Израилдин улутчул Каржы министри Безалел Смотричтин үч күндүк сапары учурунда түзүлдү. Ал Индиянын каржы министри Нирмала Ситхараман менен жолугушту.
Израиль өкмөтүнүн билдирүүсүнө ылайык, бул келишим Индиянын Экономикалык Кызматташтык жана Өнүгүү Уюмуна (OECD) мүчө мамлекет менен түзгөн биринчи инвестициялык келишими болуп саналат.
Индиянын Каржы министрлиги бул келишимди "тарыхый жетишкендик" деп атап, ал финтех, инфраструктура, каржылык жөнгө салуу жана санариптик төлөмдөр тармагында кызматташтыкты күчөтөрүн билдирди.
Ситхараман ошондой эле "киберкоопсуздук, коргонуу, инновация жана жогорку технология" тармактарында кызматташтыкты баса белгиледи.
Бир нече Батыш өкмөттөрү тарабынан Батыш Шериадагы мыйзамсыз отурукташуу менен байланышы үчүн санкцияланган Смотрич бул келишимди "орток көз карашыбыз үчүн маанилүү стратегиялык кадам" деп атады.
"Израиль менен Индиянын ортосунда бүгүн жетишилген келишим биздин экономикалык өсүшүбүздү, инновацияларды жана өз ара гүлдөп-өнүгүүнү чагылдырат," деп ал X социалдык тармагында жазды.
"Бул келишим эки өлкөнүн инвесторлору үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып, Израилдин экспортун күчөтүп, ишканаларга дүйнөдөгү эң чоң жана тез өсүп жаткан рыноктордун биринде өнүгүү үчүн шарттарды жана инструменттерди берет."
Эки өлкөнүн ортосундагы эки тараптуу соода 2024-жылы 3,9 миллиард долларга жетип, өз ара инвестициялар 800 миллион долларды түздү.
Коргонуу жана коопсуздук тармагындагы кызматташтык эки тараптуу мамилелердин негизги багыты бойдон калууда, Индия Израилдин эң чоң курал сатып алуучусу болуп саналат.
Газа тилкесиндеги геноциддин фонунда тереңдеген байланыштар
Бул келишим Израиль Эл аралык Сотто геноцид иши жана Эл аралык Кылмыш Сотунда согуш кылмыштары боюнча айыптоолорго туш болуп жаткан мезгилде түзүлдү. 2023-жылдын октябрынан бери Газа тилкесинде 64500дөн ашык палестиналык каза тапты.
Ошого карабастан, Индиянын премьер-министри Нарендра Модинин индуисттик улутчул өкмөтүнүн тушунда Израиль менен жакын мамилелерди түзүүгө аракет кылууда.
Жаңы Дели 7-октябрда Израилге жасалган күтүүсүз чабуулду "террордук акт" деп айыптаган алгачкы борборлордун бири болуп, палестиналык демонстрацияларга каршы чара көрүп, Израилди колдогон митингдерге уруксат берди.
Индия дагы эле расмий түрдө эки мамлекеттүү чечимди колдойт, бирок Израилди сынга алган бир нече БУУ резолюцияларынан, анын ичинде 2024-жылы Газа тилкесинде "дароо, шартсыз жана туруктуу" ок атышууну токтотууга чакырган Башкы Ассамблеянын добушунда калыс позицияда калган.
Ошол эле учурда, Израиль Индия менен билим берүү тармагындагы байланыштарын кеңейтти, ал эми индиялыктар Израилдеги чет элдик студенттердин эң чоң тобун түзөт.
Кеңири аймактык контекст
Бул келишим геосаясий өзгөрүүлөрдүн фонунда түзүлдү. Индия Израилдин Иранга жасаган соккуларын айыптоодон баш тартты жана Тель-Авивди сынга алган айрым көп тараптуу билдирүүлөргө кошулуудан карманды.
Бирок, АКШ президенти Дональд Трамп өткөн айдын аягында индиялык товарларга 50 пайыздык тариф киргизгенден кийин, Жаңы Дели Шанхай Кызматташтык Уюмунун (ШКУ) декларациясына кол койду, анда АКШ-Израилдин Иранды бомбалоосу айыпталган.
Индия ошондой эле өзүнүн көптөн берки атаандашы болгон Кытай менен чыңалууну азайтууга аракет кылууда. ШКУ саммитинин алкагында Тяньцзинь шаарында Кытайдын президенти Си Цзиньпин Модиге "Пекин менен Жаңы Дели атаандаш эмес, өнөктөш болушу керек" деп билдирди.
Смотричтин Жаңы Делиде жылуу кабыл алынышы Модинин эл аралык нааразычылыктарга карабастан Израиль менен мамилелерди бекемдөөгө болгон чечкиндүүлүгүн көрсөттү.
Сынчылардын айтымында, келишим Индия өкмөтү Газадагы геноцид үчүн дүйнөнүн көп бөлүгү Израилден жоопкерчиликти талап кылып жаткан маалда экономикалык жана стратегиялык кызматташтыкка артыкчылык бергенин көрсөтөт.