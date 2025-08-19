Египеттик маалымат каражаттары Палестинанын каршылык көрсөтүү тобу Хамастын Египет жана катарлык ортомчулардын Газада 60 күндүк ок атышпоо сунушун кабыл алганын кабарлады.
Мамлекеттик Al-Qahera News телеканалы дүйшөмбү күнү белгисиз египеттик булактарга таянып, бул план Газага гуманитардык жардамдын кирүүсүн жеңилдетүү максатында Израиль күчтөрүнүн чек арага жакын жайгаштырылышын көздөгөнүн билдирди.
Маалыматка ылайык, бул сунуш эки айлык убактылуу аскердик чабуулду токтотууну жана ошол мезгил ичинде камактагылар менен барымтадагылардын алмашуусун камтыйт.
Келишимдин алкагында 10 израилдик туткунду тирүү бошотуу жана 18 адамдын сөөгүн кайтаруу, анын ордуна саны такталбаган палестиналык туткундардын бошотулушу каралган.
Булактар ХАМАС бул планды Газанын калкын аскердик чыңалуудан коргоо үчүн эң жакшы мүмкүнчүлүк катары көрүп жатканын жана туруктуу чечимге карай алгачкы кадам болушу мүмкүн экенин белгилешти.
Маалыматка байланыштуу ХАМАС же ортомчулар тарабынан азырынча комментарий берилген жок.
Сунуш Израилдин коопсуздук кабинети Газа шаарын жана айланасындагы качкындар лагерлерин басып алуу пландарын бекиткенден бир жума өткөндөн кийин келип чыкты. Бул пландар эл аралык нааразычылыктарды жана ички каршылыктарды жаратууда.