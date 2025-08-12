Орусиянын күчтөрү фронттун тар, бирок маанилүү бөлүгүндө тез алдыга жылышты, деп шейшемби күнү украин армиясы жана аналитиктер билдиришти. Бул окуя Орусия менен АКШ президенттеринин жолугушуусуна бир нече күн калганда болуп өттү.
Москва армиясы 2022-жылы Украинага каршы “атайын аскердик операциясын” баштагандан бери акырындык менен, бирок кымбат баалуу алдыга жылууларды жасады. Акыркы айларда фронттун кеңири бөлүгүндө ийгиликтерге жетишип, төрт украин аймагын аннексиялаганын жарыялады, бирок аларды толук көзөмөлдөө үчүн дагы эле күрөшүп жатат.
Украин армиясы шейшемби күнү билдирүү жасап, Донецк облусундагы Кучерив Яр айылынын айланасында салгылашуулар болуп жатканын жана орус күчтөрүнүн алдыга жылууларын моюнга алды.
Украина армиясы менен тыгыз байланышта болгон DeepState блогу, орус күчтөрүнүн эки күндүн ичинде болжол менен 10 чакырым (алты миль) алдыга жылганын көрсөттү.
Азыр Орусиянын көзөмөлүндө турган бул коридор Добропилля шаарына коркунуч жаратууда. Бул шахтерлор шаарынын тургундары эвакуацияланып, орус дрондорунун чабуулуна кабылып жатат.
Ошондой эле бул коридор Донецк облусундагы Украина көзөмөлүндө калган акыркы чоң шаарлардын бири болгон, кыйраган Костянтыновка шаарына да коркунуч жаратууда.
Популярдуу аскердик блоггер Стерненко Telegram аркылуу орус күчтөрү алдыга жылуу учурунда Донецктеги маанилүү калктуу пункттарды байланыштырып турган жолдун айрым бөлүктөрүн көзөмөлгө алганын жазды.
“Абал өтө оор,” деп ал мурдараак билдирген.
АКШда жайгашкан Согушту изилдөө институту болсо: “Орус диверсиялык жана чалгындоо топтору Добропилляга жакын аймактарга кирип жатканы тууралуу маалыматтар бар,” деп билдирди.
“Добропилля аймагындагы орус күчтөрүнүн алдыга жылуусун операциялык деңгээлдеги ийгилик деп атоого али эрте,” деп кошумчалап, чабуулду токтотуу үчүн алдыдагы күндөр чечүүчү болоорун эскертти.
АКШ президенти Дональд Трамп жума күнү Владимир Путин менен жолугушууга даярданып жатканын жана бул саммитти Украинадагы согушту токтотуу боюнча орус лидеринин идеяларын түшүнүү үчүн “алгачкы таанышуу жолугушуусу” деп мүнөздөгөн.
Европалык лидерлер болсо Киевдин кызыкчылыктарын коргоо үчүн шашылыш аракеттерди көрүп жатышат.