Кремль "жакынкы күндөрдө" Трамп менен Путиндин жолугушуусунун пландалып жатканын билдирди
АКШнын элчиси Стив Виткофф Москвада орус жетекчилиги менен жолугушкандан бир күн кийин билдирилди.
/ Reuters
12 саат мурун

Кремль АКШ президенти Дональд Трамп менен Россиянын президенти Владимир Путиндин келерки жумада саммит өткөрүшү мүмкүн экенин билдирди.

Бул сүйлөшүү Жо Байден менен Путиндин 2021-жылдын июнь айында Женевада өткөргөн жолугушуусунан бери АКШ менен Россиянын кызматтагы лидерлеринин ортосундагы биринчи саммит болот.

Кремлдин тышкы саясат боюнча кеңешчиси Юрий Ушаков орус мамлекеттик маалымат агенттиктерине: «Америка тараптын сунушу менен жакынкы күндөрү эки тараптуу саммит өткөрүү боюнча принципиалдуу макулдашууга жетишилди», — деди.

Ушаков: «Учурда америкалык кесиптештерибиз менен саммиттин чоо-жайын тактап жатабыз. Келерки апта максаттуу дата катары белгиленди», — деди.

Ушаков жолугушуунун кайсы жерде өтөөрү боюнча «принципиалдуу макулдашууга жетишилгенин» гана айтып, өтө турган жер боюнча кенен маалымат берген жок.

Бул тууралуу маалымат АКШнын өкүлү Стив Виткоффдун Москвада Путин менен жолуккандан бир күн өткөндөн кийин берилди.

Ушаков Виткоффтун Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин катышуусунда үч тараптуу жолугушууну сунуштаганын, бирок Россиянын бул сунушка эч кандай жооп бербегенин айттып :"Орус тарап бул вариантты толугу менен жоопсуз калтырды", - деп билдирди.

