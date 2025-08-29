Пакистан бийлиги ушул аптада Пенжаб провинциясында бир миллиондон ашуун адамды үйлөрүнөн эвакуациялады, анткени акыркы 40 жылдагы эң жаман сел апаатынан улам жүздөгөн айылдар жана маанилүү дан эгиндери суу астында калды.
Нөшөрлөгөн муссон жамгырлары жана коңшу Индиянын дамбалардан ашыкча сууну кое берүүсү чыгыш провинцияга аккан үч дарыянын ташкындашына себеп болду.
Кадирабад айылынын тургундары Ченаб дарыясы ташып кеткенден кийин көкүрөккө чейин жеткен сууда басып өтүүгө аргасыз болушту. Расмий өкүлдөр Индиянын Рави, Сутлеж жана Ченаб дарыяларына сууну кое бериши суу ташкынынын күчөшүнө алып келгенин билдиришти.
Премьер-министр Шахбаз Шариф федералдык министрлер жана Пенжабдын башкы министри Мариам Наваз менен бирге жабыркаган аймактарды кыдырып, кайталанып жаткан көйгөйлөрдү чечүү үчүн жаңы суу сактагычтарды куруунун зарылдыгын баса белгиледи.
“Тилекке каршы Пакистан климаттын өзгөрүүсүнөн эң көп жабыркаган 10 өлкөнүн бири. Анын таасири алдыдагы жылдарда дагы да көбөйөт, ошондуктан кырдаалды көзөмөлдөө үчүн тез арада чара көрүү керек”, – деди ал расмий жыйында сөз сүйлөп жатып.
Пакистан элинин жарымын түзгөн жана буудай, күрүч, пахта өндүрүүдө маанилүү ролду ойногон Пенжабда ушул аптада кеминде 12 адам каза болду. Өлкө боюнча июнь айынын аягынан бери селден 800дөн ашуун адам каза тапты.
Ченаб дарыясынын суусу бейшемби күнү эртең менен Кадирабаддагы 1000 метрлик дамбаны жарып кетүү коркунучун жаратты. Бийлик тосмону кыйроодон сактап калуу үчүн дарыя жээгинин бир бөлүгүн атайылап жарып, сууну жакынкы жерлерге агызууга аргасыз болду.
Жетекчилер катуу сел апаатынын себеби катары аба ырайынын өзгөрүшүн көрсөтүштү. 2022-жылы болуп көрбөгөндөй жааган муссон жамгырлары кеминде 1000 адамдын өмүрүн алып, эгиндерди, жолдорду жана көпүрөлөрдү кыйраткан.
Пакистан Улуттук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын башчысы Инам Хайдер Малик быйылкы суу ташкыны чыгыштан, түштүктөн жана батыштан келген аба ырайы системаларынын биригишинен улам болгонун айтты.