Биньямин Нетаньяху өкмөтүнө палестиналыктар менен туткундарды алмаштыруу келишимине макул болушу жана Газада уланып жаткан согушту токтотуусу үчүн кысым көрсөтүү максатында миңдеген израилдик жалпы улуттук иш таштоо уюштуруп, бир катар шаарларда автожолдорду жаап салышты.
Жекшемби күнкү жалпы иш таштоону Газадагы туткундардын үй-бүлөлөрү да колдошту. Алар Израиль өкмөтүнүн Газаны толук басып алуу чечими жакындарынын өмүрүнө коркунуч жаратышы мүмкүн деп кооптонушууда.
Нааразычылык акциясына катышкандар Кудс менен Тель-Авивдеги көчөлөрдү, туннелдерди жана көпүрөлөрдү тосууга аракет кылышты. Бийлик аларды таратуу үчүн суу бүркүүчү каражаттарды колдонду.
Демонстранттар дөңгөлөктөрдү өрттөп, жол кыймылын кеңири масштабда үзгүлтүккө учуратты. Коомдук телеканал KAN миңдеген демонстранттар негизги жолдорду жаап, жол тыгынына жана поезддердин токтошуна себеп болгонун, жүздөгөн жеке компаниялар, жергиликтүү бийликтер жана уюмдар катышкан демонстрация учурунда ресторандар менен кафелер да жабылганын билдирди.
Haaretz гезити болсо ондогон израилдик өнөрпоздор, атактуу адамдар жана спортчулар иш таштоону колдогонун жана катышканын маалымдады.
Юристтер, дарыгерлер жана бизнес форуму сыяктуу ири профсоюздар, ошондой эле Кудстагы Еврей университети да иш таштоого катышканын ырасташты.
Израиль полициясы иш таштоо учурунда өлкө боюнча 38 демонстранттын камакка алынганын билдирди.
Оппозициянын катышуусу
Оппозиция лидери Яир Лапид Тель-Авивдеги Туткундар аянтына барып, иш таштоого катышты.
X платформасында жарыяланган видеодо Лапид: "Бүгүн биз өлкөнү жаап жатабыз. Анткени биздин туткундар өкмөт согуш аракеттери үчүн курмандык кыла турган пешкалар эмес, алар өкмөт үй-бүлөлөрүнө кайтарып бериши керек болгон жарандар" деди.
"Бизди токтото алышпайт, чарчата алышпайт жана алсырата алышпайт. Туткундар үйүнө кайтып келгенге чейин, келишим түзүлгөнгө чейин жана согуш аяктаганга чейин күрөшүбүздү улантабыз," - деп кошумчалады ал.
Улуттук Биримдик партиясынын лидери Бенни Ганц да демонстранттарды колдоп, өкмөттү туткундардын үй-бүлөлөрүнө каршы чыкпоого чакырды. Мурдагы коргоо министри Йоав Галант да Тель-Авивдеги иш таштоого катышып, туткундардын үй-бүлөлөрүн колдоду.
"Биздин эң жогорку милдетибиз – баарын үйүнө кайтаруу," - деди Галант Yedioth Ahronoth гезитине берген билдирүүсүндө.
Израиль университеттеринин ректорлору да демонстрацияларга катышып, Нетаньяху өкмөтүн ок атышууну токтотууга жана туткундарды алмашуу келишимине жетишүүгө чакырышты.
"Өткөн март айында Израилдеги бардык университеттердин жана колледждердин жетекчилери премьер-министрге кат жазышкан. Өкмөт келишимди бүтүрүп, баарын кайра алып келүүсү керектигин ачык айттык," - деди Негевдеги Бен-Гурион университетинин президенти Даниел Чамовиц өз сөзүндө.
"Бул саясий доомат эмес, моралдык жана абийирдүү талап болчу," - деп кошумчалады ал.
Оңчулдардын реакциясы
Оңчул оппозиция жана Израиль өкмөтүнүн оңчул мүчөлөрү иш таштоону сынга алышты. Оңчул каржы министри Бецалель Смотрич уюштуруучуларды "Хамастын пайдасына эмоционалдык манипуляция жасоодо" деп айыптады.
Оңчул Улуттук коопсуздук министри Итамар Бен-Гвир X социалдык тармагында демонстранттарды "мурда Израилди алсыраткан жана бүгүн дагы ошондой аракет кылып жаткан адамдар" деп атады.
8-августта Израилдин Коопсуздук кабинети Нетаньяхунун Газаны толук басып алуу планын бекиткен, бул эл аралык коомчулуктун жана адам укуктарын коргоо уюмдарынын катуу сын-пикирин жараткан.
Израилдин божомолуна караганда, Газада 50гө жакын туткун бар, алардын 20сы тирүү деп эсептелет. Ал эми Израилдин түрмөлөрүндө 10,800дөн ашуун палестиналык кармалып турат. Адам укуктарын коргоо уюмдары алардын кыйноо, ачкачылык жана медициналык кароосуздуктан улам каза болгон учурларын билдиришүүдө.