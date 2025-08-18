Эквадордун Санто-Доминго шаарындагы бильярд залында болгон атышууда кеминде жети адам каза тапты деп жекшемби күнү полиция билдирди. Бул окуя өлкөнү каптаган кылмыштуу топтордун зомбулугунун акыркы кандуу окуяларынын бири болуп калды.
Интернетте тараган, бирок азырынча көз карандысыз текшерүүдөн өтө элек коопсуздук камерасынын видеосунда, кара маска кийген бир нече кол салуучу эки адамга кире бериште ок чыгарып, андан кийин имаратка кирип, туш келди ок атып жатканын көрүүгө болот. Кол салгандар полиция унаасы келгенге чейин качып кетишкен.
Бул кол салуу өткөн айда жээктеги Генерал Вильямиль Плайас шаарында болгон окшош массалык өлтүрүүдөн кийин болду, анда дагы бир бильярд залында тогуз адам атып өлтүрүлгөн.
Мурда Латын Америкасынын тынч өлкөлөрүнүн бири катары белгилүү болгон Эквадор азыр АКШ менен Европага кокаин ташуу үчүн портторун колдонгон баңги картелдеринин зомбулугунун курмандыгы болуп калды.
Расмий маалыматтарга ылайык, 2018-жылы 100 миң адамга 6 киши өлтүрүү катталган болсо, 2024-жылы бул көрсөткүч 100 миң адамга 38ге жеткен.