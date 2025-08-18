ДҮЙНӨ
1 мүнөт окуу
Эквадордо кылмыштуу топтун зомбулуктары күчөп, жети киши каза болду
Улуттук полициянын билдиришинче, каза болгондор баш калаа Китодон 150 чакырымдай батышта жайгашкан түнкү жашоочу райондо бильярд залына бет капчан куралчан адамдар чабуул жасагандан кийин атып өлтүрүлгөн.
Эквадордо кылмыштуу топтун зомбулуктары күчөп, жети киши каза болду
Эквадордун улуттук полициясынын маалыматы боюнча, Санто-Домингодогу бильярд залына маскачан куралчан кишилер кол салган. (Сүрөт: AA) / AA
18 Август 2025

Эквадордун Санто-Доминго шаарындагы бильярд залында болгон атышууда кеминде жети адам каза тапты деп жекшемби күнү полиция билдирди. Бул окуя өлкөнү каптаган кылмыштуу топтордун зомбулугунун акыркы кандуу окуяларынын бири болуп калды.

Интернетте тараган, бирок азырынча көз карандысыз текшерүүдөн өтө элек коопсуздук камерасынын видеосунда, кара маска кийген бир нече кол салуучу эки адамга кире бериште ок чыгарып, андан кийин имаратка кирип, туш келди ок атып жатканын көрүүгө болот. Кол салгандар полиция унаасы келгенге чейин качып кетишкен.

ТийиштүүTRT Global - Mass shooting in Ecuador's Guayas, multiple deaths
Сунушталат

Бул кол салуу өткөн айда жээктеги Генерал Вильямиль Плайас шаарында болгон окшош массалык өлтүрүүдөн кийин болду, анда дагы бир бильярд залында тогуз адам атып өлтүрүлгөн.

Мурда Латын Америкасынын тынч өлкөлөрүнүн бири катары белгилүү болгон Эквадор азыр АКШ менен Европага кокаин ташуу үчүн портторун колдонгон баңги картелдеринин зомбулугунун курмандыгы болуп калды.

Расмий маалыматтарга ылайык, 2018-жылы 100 миң адамга 6 киши өлтүрүү катталган болсо, 2024-жылы бул көрсөткүч 100 миң адамга 38ге жеткен.

Иликте
Трамп 2028-жылы Обама менен ат салышууну "абдан каалаарын" айтты
Кытайдын аскердик күчтөрү Тайвандын айланасында чоң масштабдуу машыгууларды баштады
Франция соту Марин Ле Пенди коррупция боюнча айыптуу деп тапты
Трамп үчүнчү мөөнөткө президент болуу жолдорун карап жатат
Трамп : «TikTok сатуу үчүн 5 - апрелге чейин көп сандаган потенциалдуу алуучу бар»
Кытай, Түштүк Корея жана Япония Трамптын тарифтерине каршы эркин сооданы бекемдөө чечимин чыгарды
АКШ Индо-Тынч океан аймагында Кытайга каршы күрөшүүдө Японияны маанилүү өнөктөш деп эсептейт
Мьянмадагы жер титирөө мечиттерди талкалап, жүздөгөн мусулмандардын өмүрүнө коркунуч жаратты
Сирияда Шара жаңы өкмөттү жарыялады
Орус дрондору Украинаны бутага алды, курмандыктар катталды
Израиль Газада тез жардам унааларын бутага алгандыгын кабыл алды
Индия кагылышуу учурунда көп сандаган маочу козголоңчуну өлтүрдү
Иран Трамптын өзөктүк сүйлөшүүлөр боюнча катына жооп берди
Интерпол босниялык серб лидер Додик үчүн камоо ордерин чыгарды
Мьянмада күчү 7,7 баллга жеткен жер титирөө болду
TRT Global каналына көз чаптырыңыз. Пикириңиз менен бөлүшүңүз!
Contact us