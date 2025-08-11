БУУнун Коопсуздук Кеңеши Сириянын эгемендүүлүгүн, көз карандысыздыгын, биримдигин жана аймактык бүтүндүгүн бекем колдоорун дагы бир жолу баса белгилеп, өлкөнүн өткөөл мезгилине кийлигишүүлөрдү айыптады.
«Коопсуздук Кеңеши Сирия Араб Республикасынын эгемендүүлүгүн, көз карандысыздыгын, биримдигин жана аймактык бүтүндүгүн бекем колдоорун кайрадан ырастап, бардык мамлекеттерди бул принциптерди урматтоого чакырат», – деп жекшемби күнү жарыяланган билдирүүдө айтылат.
Кеңеш Сириянын саясий, коопсуздук жана экономикалык өткөөл мезгилине болгон «бардык терс же кыйратуучу кийлигишүүлөрдү» айыптап, мындай аракеттер туруктуулукка болгон аракеттерди бузуп жатканын эскертти.
Билдирүүдө бардык мамлекеттерге «өлкөнү андан ары туруксуздаштыруучу аракеттерден же кийлигишүүлөрдөн алыс болууга» чакырык жасалды.
Кеңеш ошондой эле июль айында Сириянын түштүгүндөгү Сувейда аймагында болгон окуяларга «терең тынчсыздануусун» билдирип, бул аймактагы зордук-зомбулуктун күчөшүн «катуу» айыптады.
Сувейдада 19-июлдан бери ок атышууну токтотуу режими сакталып келет. Буга чейин бир жума бою Друз топтору менен бедуин урууларынын ортосундагы куралдуу кагылышуулардан 426 адам каза тапкан. Бул тууралуу Лондондо жайгашкан Сириянын Адам укуктары боюнча тармагы маалымдаган.
Терроризмге каршы күрөш
Билдирүүдө 1974-жылдагы Куралдуу кагылышууну токтотуу келишимин урматтоонун жана бул багытта БУУнун Куралдуу кагылышууну токтотуу боюнча байкоочу күчтөрүнүн (UNDOF) ролунун маанилүүлүгү баса белгиленди. Ошондой эле чыңалууну азайтуу үчүн бул келишимдин шарттарын сактоо зарылдыгы айтылды.
Сириянын аймагында активдүү иш алып барган террордук топторго байланыштуу билдирүүдө өлкөдөгү бардык түрдөгү терроризмге каршы күрөшүүнүн маанилүүлүгү баса белгиленип, бул топтордун өлкөгө тийгизген коркунучу жөнүндө тынчсыздануу билдирилди.
Коопсуздук Кеңеши ошондой эле Сириянын өз алдынча жана сириялыктар тарабынан жетектелген саясий процессти ишке ашырууну колдой турганын билдирди.
Өлкөдөгү бардык этникалык жана диний топторду коргоонун зарылдыгы баса белгиленип, бул болбосо Сирияда «маанилүү калыбына келтирүү» мүмкүн эместиги айтылды.
«Коопсуздук Кеңеши Сириянын убактылуу бийлигинин зордук-зомбулукту айыптаган жана жооптуу адамдарды иликтеп, жоопко тартуу аракеттерин кубаттайт», – деп билдирүүдө айтылат.
Бул билдирүү Сирия администрациясы 2024-жылдын аягында Башар Асаддын 25 жылдык диктатордук башкаруусунун аякташы менен туруктуулукту калыбына келтирүү аракеттерин көрүп жаткан учурда жарыяланды.
Асаддын бийликтен кулатылышынан кийин Израиль Сириянын Голан дөңсөөсүндөгү демилитаризацияланган буфердик аймакты басып алып, 1974-жылдагы куралдуу кагылышууну токтотуу келишимин бузган.
Ошондой эле Израиль Сириянын аскердик объектилерин, анын ичинде согуштук учактарды, ракета системаларын жана абадан коргонуу жабдууларын бутага алган жүздөгөн аба соккуларын жасаган.