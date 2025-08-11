Жаңы Зеландия Палестина мамлекетин таануу маселесин карап жатат, деп дүйшөмбү күнү Тышкы иштер министри Уинстон Питерс билдирди.
Премьер-министр Кристофер Луксондун кабинети бул боюнча расмий чечимди сентябрда кабыл алып, өкмөттүн позициясын БУУнун Лидерлер жумалыгында жарыялайт, деп кошумчалады ал.
Акыркы апталарда Австралия, Британия жана Канада сыяктуу бир нече өлкөлөр Палестина мамлекетин таануу ниетин билдиришти жана бул маселени сентябрда БУУнун Башкы Ассамблеясында көтөрүшөт.
Питерс Жаңы Зеландиянын жакын өнөктөштөрүнүн айрымдары Палестина мамлекетин таануу чечимин кабыл алышканын белгилеп, бирок Жаңы Зеландия өз алдынча тышкы саясат жүргүзөрүн айтты.
"Биз бул маселени кылдат карап чыгып, Жаңы Зеландиянын принциптерине, баалуулуктарына жана улуттук кызыкчылыктарына ылайык иш алып барууну көздөп жатабыз," - деди Питерс билдирүүсүндө.
Өкмөт Палестина аймактарынын жашоого жөндөмдүү жана мыйзамдуу мамлекет катары калыптанышына жетиштүү жылыш бар-жогун баалоосу керектигин белгиледи.
Питерс: "Жаңы Зеландия көптөн бери Палестина мамлекетин таануу маселеси качан болоруна байланыштуу экенин ачык айтып келген," - деп кошумчалады.
Бул жарыя Австралиянын премьер-министри Энтони Албаниз өз өлкөсү сентябрда БУУнун Башкы Ассамблеясында Палестина мамлекетин тааный турганын билдиргенден кийин жасалды.
"Австралия Палестина элинин өз мамлекетине ээ болуу укугун тааныйт," - деди ал журналисттерге, бул тынчтыкты "туруктуу" кылуунун жалгыз жолу экенин кошумчалап.
"Бул жерде мүмкүнчүлүк бар, жана Австралия эл аралык коомчулук менен биргеликте аны пайдаланууга аракет кылат," - деди ал.
Октябрь айынан бери Франция, Британия жана Канада сыяктуу бир нече өлкөлөр Палестина мамлекетин таануу пландарын жарыялашты.