АКШнын Карибге согуштук кемелерин жайгаштыруусуна Мадуронун жообу
Венесуэланын президенти Мадуро Трамптын аскердик кийлигишүү коркутуусуна каршы чыгып, учурдагы кысымдардын өкмөттү күчтөндүргөнүн айтты.
29 Август 2025

Венесуэланын президенти Николас Мадуро бейшемби күнү өлкөсүнө чет элдик күчтөрдүн кире албай турганын айтты. Бул билдирүү АКШнын президенти Дональд Трамптын Кариб деңизи чөлкөмүнө аскер күчтөрүн жайгаштыруу чечиминен кийин эки өлкөнүн ортосундагы чыңалуу күчөгөн маалда айтылды.

Каракастагы аскердик иш-чарада аскердик форма кийип сөз сүйлөгөн Мадуро ыктымалдуу АКШ кийлигишүүсүнө түздөн-түз жооп берди.

“Венесуэлага кирүүнүн эч бир жолу жок,” – деди жана учурдагы кысымдар өкмөтүн бекемдеп жатканын айтты.

Мадуро АКШнын соңку аракеттерин БУУнун Уставын бузган курчоо жана куугунтук катары сыпаттап бул чаралар тескери натыйжа берерин жактады.

“Бүгүн 20 күндүк тынымсыз курчоодон кийин кечээкиге караганда күчтүрөөкбүз. Бизде улуттук жана эл аралык колдоо көбөйдү,” – деди.

Мадуро Колумбиянын Кататумбо аймагына 25 миң аскердин жиберилишине буйрук бергени үчүн Колумбиянын президенти Густаво Петрого ыраазычылык билдирип, бул кадамды Венесуэла менен Колумбиянын тынчтык үчүн биригүүсү жана өз аймактарын коргоосу катары баалады.

Трамптын буйругу менен Латын Америкасындагы баңги картелдерине каршы кеңири аскердик операцияларга уруксат берилип, Кариб деңизине деңиз күчтөрүнүн атайын тобу, анын ичинде суу астында жүрүүчү кеме жана жети согуштук кеме жайгаштырылды.

Аскердик кызматкерлер CNNге 4000 деңиз аскеринин да бул аймакка жөнөтүлөрүн билдиришти.

