Трамп администрациясы эл аралык студенттердин, маданий алмашуу программасынын катышуучуларынын жана чет элдик журналисттердин Америка Кошмо Штаттарында калуу мөөнөтүн чектеген жаңы эрежени сунуштады.
Бейшемби күнү Federal Register басылмасына жарыяланган бул сунуш, студенттер үчүн F визасын, алмашуу программасынын катышуучулары үчүн J визасын жана чет элдик журналисттер үчүн I визасын "макамынын узактыгы" боюнча берүү практикасын токтотууну көздөйт.
Бул система визанын шарттарын аткарган учурда, программа же тапшырма бүткөнчө визанын ээлерине калууга уруксат берип келген.
Эми, Коопсуздук департаменти (DHS) белгилүү бир мөөнөттөрдү киргизүүнү сунуштоодо.
Сунушталган эрежеге ылайык, студенттик жана алмашуу программасынын визалары төрт жыл менен чектелет. Чет элдик журналисттер үчүн мөөнөт 240 күн, ал эми кытай жарандары үчүн болгону 90 күн менен чектелет.
Азыркы учурда визалар, эгерде ээлери анын шарттарын аткарса, узартуу үчүн кайрылуунун зарылдыгы жок эле жарактуу бойдон кала берчү.
‘Виза кыянаттыгы’
Бул өзгөртүү визанын ээлерин окуусун же тапшырмасын бүтүрүү үчүн көбүрөөк убакыт керек болсо, узартуу үчүн кайрылууга мажбур кылат.
“Башка көпчүлүк убактылуу иммигранттык категориялардан айырмаланып, F, J жана I категорияларындагы чет элдиктер белгилүү бир мөөнөткө эмес, алардын макамынын шарттарын аткарган убакытка кабыл алынат,” - деп DHS билдирүүсүндө айтылган.
“DHS өзүнүн эрежелерин өзгөртүп, кабыл алуу мөөнөтүн макамынын узактыгынан белгилүү бир мөөнөткө өзгөртүүнү сунуштоодо.”
Расмийлердин айтымында, жаңы система "виза кыянаттыгын" алдын алуу жана бул категориялар боюнча АКШга киргендерди "туура текшерүү жана көзөмөлдөө" мүмкүнчүлүгүн жакшыртуу үчүн иштелип чыккан.
Бул эрежеге университеттер жана эл аралык студенттер менен чет элдик журналисттерге көз каранды болгон медиа уюмдар тынчсыздануусун билдиришти.
Сынчылар бул өзгөртүү киргизүүчү белгисиздик жана административдик түйшүк, кирүү алдында эле кеңири текшерүүдөн өткөн мекемелер жана жеке адамдар үчүн кошумча кыйынчылыктарды жаратышы мүмкүн деп эсептешет.
Жарандар сунуш боюнча пикирлерин Федералдык эрежелер порталы аркылуу 30 күндүн ичинде бере алышат.
DHS комментарийлерди карап чыгып, эрежени акыркы түрүндө бекитет.