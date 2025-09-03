Түркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан шейшемби күнү Сауд Арабиянын тышкы иштер министри ханзаада Фейсал бин Фархан менен телефон аркылуу сүйлөшүү өткөрдү. Сүйлөшүүдө Палестина мамлекетин таануу боюнча жакындаган жыйын жана Газага карата уланып жаткан гуманитардык жардам аракеттери талкууланды.
Дипломатиялык булактардан алынган маалыматка караганда, Фидан менен бин Фархан 22-сентябрда Нью-Йоркто өтө турган Палестинаны таануу жыйынына даярдыктарды карап чыгышып, Газага гуманитардык жардам жеткирүү аракеттерине баа беришти.
Фидан ошол эле күнү Омандын тышкы иштер министри Бадр бин Хамад аль-Бусаиди менен да телефон аркылуу сүйлөшүү өткөрдү. Сүйлөшүүдө Палестина мамлекетин таануу аракети жана Газадагы гуманитардык кризис талкууланды.
Фидан менен Аль-Бусаиди сүйлөшүү учурунда эки тараптуу карым-катнаштар боюнча да пикир алмашышты.