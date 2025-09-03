ТҮРКИЯ
Түрк дипломаты, Палестинанын таанылышы жана Газада уланып жаткан гуманитардык кризис темасында Сауд Арабия жана Омандын тышкы иштер министрлери менен өз-өзүнчө телефон аркылуу сүйлөштү.
Хакан Фидан сауд жана омандык кесиптештери менен Палестинаны таануу маселесин талкуулады
Фидан менен Аль-Бусаиди сүйлөшүү учурунда эки тараптуу мамилелер боюнча пикир алмашышты. / AA
3 Сентябрь 2025

Түркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан шейшемби күнү Сауд Арабиянын тышкы иштер министри ханзаада Фейсал бин Фархан менен телефон аркылуу сүйлөшүү өткөрдү. Сүйлөшүүдө Палестина мамлекетин таануу боюнча жакындаган жыйын жана Газага карата уланып жаткан гуманитардык жардам аракеттери талкууланды.

Дипломатиялык булактардан алынган маалыматка караганда, Фидан менен бин Фархан 22-сентябрда Нью-Йоркто өтө турган Палестинаны таануу жыйынына даярдыктарды карап чыгышып, Газага гуманитардык жардам жеткирүү аракеттерине баа беришти.

Фидан ошол эле күнү Омандын тышкы иштер министри Бадр бин Хамад аль-Бусаиди менен да телефон аркылуу сүйлөшүү өткөрдү. Сүйлөшүүдө Палестина мамлекетин таануу аракети жана Газадагы гуманитардык кризис талкууланды.

Фидан менен Аль-Бусаиди сүйлөшүү учурунда эки тараптуу карым-катнаштар боюнча да пикир алмашышты.

