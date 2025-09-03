Түндүк Индиянын бир нече аймактарын каптаган суу ташкыны катуу таасир этүүдө, деп билдиришти расмийлер. Шаршемби күнү дагы катуу жаан-чачын күтүлүп жатканын айтышып, жергиликтүү маалымат каражаттары Жаңы Делидеги дарыя жээктеринен 10000 адам эвакуацияланганын кабарлашты.
Индиядагы муссон мезгили быйыл өзгөчө катуу болду. Август айында эле түндүк Индияда 130дан ашуун адам каза болуп, айылдар жок болуп, инфраструктура талкаланды.
Акыркы суу ташкыны Индия башкарган Жамму-Кашмир, Химачал-Прадеш, Уттаракханд жана Пенджаб аймактарына таасир этти. Бул жерлерде Ченаб жана Тави дарыялары бир нече жерлерде кооптуу деңгээлден ашып кетти.
Толуп кеткен дарыялар жер көчкүлөрүн пайда кылып, көптөгөн жолдорду талкалап, Жамму жана Химачалдын тоолуу аймактарын Индиянын башка бөлүктөрүнөн бөлүп салды.
Жамму-Кашмирдин Ражури районунда катуу жаан-чачын үйдүн дубалын уратып, бир аял жана анын кызы каза болгонун аймактык расмийлер билдиришти.
Индиянын метеорология департаменти шаршемби күнү бул аймакта катуу жаан-чачын болорун эскертип, Уттаракханд жана Уттар-Прадеште дагы жаан күтүлүп жатканын билдирди.
Борбордук суу комиссиясы шейшемби күнү Делиде Ямуна дарыясы кооптуу деңгээлден ашып кеткенин маалымдады. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын билдирүүсүнө ылайык, төмөнкү аймактарда жашаган адамдар үчүн негизги жолдордун боюнда өкмөт тарабынан уюштурулган убактылуу лагерлерге 10000ге жакын адам эвакуацияланган.
2023-жылы дагы Делиде Ямуна дарыясы үйлөргө суу кирип, акыркы 45 жылдагы эң жогорку деңгээлге жеткенде тургундар эвакуацияланган.
Химачал-Прадештеги көптөгөн туристтик жайлар акыркы жумаларда жер көчкүлөрүнө кабылып, дарыялар инфраструктураны талкалаган.
Провинциянын башчысы Сукхвиндер Сингх Сукху шаршемби күнү билдиргендей, акыркы жер көчкүдө Манди районунда үч адам каза болуп, дагы эки адам урандылардын астында калган деп болжолдонууда.
Билим берүү мекемелери жабылып, бийлик элди суу ташкыны тууралуу эскертүү берип, үйлөрүндө калууга чакырды.
Кошуна Пенжабда өкмөт 1-августтан бери 30 адам каза болуп, 20000ге жакын адам эвакуацияланганын билдирди. Шейшемби күнү өкмөттүн маалыматы боюнча, Индиянын нан себетине айланган Пенжаб провинциясында 150000 гектар эгин суу астында калган.
Токтобогон жаан-чачын бийликти дамбалардан суу чыгарууга мажбур кылып, акыркы күндөрдө Индия менен Пакистандын түздүктөрүндө суу ташкындарын пайда кылды.