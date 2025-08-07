United Airlines технологияга байланыштуу маселеден улам Чикаго, Денвер, Ньюарк, Хьюстон жана Сан-Франциско сыяктуу бир нече ири аэропорттордо операция үзгүлтүккө учурап, АКШ боюнча негизги каттамдарын токтотту.
Федералдык Авиация Администрациясы (FAA) адегенде Чикагого барган бардык United каттамдарын токтотууга буйрук берип кийинчерээк бул эскертүүнү кеңейтип өлкө боюнча үзгүлтүктүн болгонун ырастады.
Авиакомпания бул маселенин түштөн кийин чечилгенин билдирип, бирок кечигүүнүн кечке чейин улана тургандыгын эскертти.
United компаниясынын жазуу түрүндөгү билдирүүсүндө: «Коопсуздук — биздин башкы приоритетибиз, жана кардарларыбызды көздөгөн жерлерине жеткирүү үчүн иштеп жатабыз», — деп айтылды. Бирок үзгүлтүк тууралуу толук маалымат беришкен жок.
Башаламандык жана нааразычылык өлкө боюнча жүргүнчүлөргө кыйынчылык жаратты.
United социалдык тармактарда жүргүнчүлөргө кайрылып: «Бүгүн саякатка болгон тоскоолдуктар үчүн кечирим сурайбыз. Командабыз маселени мүмкүн болгонунча ылдам чечүүгө аракет кылып жатат. Сабырдуулугуңуздар үчүн чоң рахмат», — деп билдирди.
Техникалык маселе чечилсе да жүргүнчүлөргө уланышы мүмкүн болгон кечигүүлөргө карата эскертүү берилди жана аэропортко барардан мурун каттамдардын абалын текшерүү сунушталды.