Индиянын премьер-министри Нарендра Моди шейшемби күнү Кытай менен болгон мамилелер "туруктуу өнүгүп жатканын" билдирди.
Бул билдирүү Кытайдын тышкы иштер министри Ван Инин Жаңы Делиде Индиянын премьер-министри менен жолугушуусунан кийин айтылды.
“Тышкы иштер министри Ван И менен жолугушканыма кубанычтамын,” – деп жазды Моди АКШнын социалдык медиа платформасы Xке.
Мамилелердин жакшырганы "бири-биринин кызыкчылыктарын жана сезимталдыктарын урматтоо" менен жетектелгенин белгилеп, Моди "туруктуу, алдын ала болжолдуу жана конструктивдүү мамилелер" аймактык жана "глобалдык тынчтык менен гүлдөп-өнүгүүгө" чоң салым кошо турганын айтты.
Шейшемби күнү эртең менен Кытайдын дипломаты Индиянын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Ажит Довал менен чек ара маселелери боюнча 24- сүйлөшүү өткөрдү.
Бул сапар АКШ-Индия стратегиялык мамилелери АКШнын президенти Дональд Трамптын экинчи мөөнөтүндө чыңалган учурга туш келди. Вашингтон Жаңы Делиге 50 пайыздык тарифтерди киргизип, дүйнөдөгү эң калктуу өлкөнү "адилетсиз соода жүргүзүүдө" жана Украинанын согушу учурунда "Орусиянын согуштук машинасын каржылоодо" айыптаган.
Жаңы Дели бул "адилетсиз жана туура эмес" тарифтерге каршы чыккан. Өзүнчө, Модинин кеңсеси билдирүү жасап, премьер-министр чек арада тынчтыкты жана туруктуулукту сактоонун маанилүүлүгүн баса белгилеп, чек ара маселесин адилеттүү, акылга сыярлык жана эки тарапка тең ылайыктуу чечүүгө Индиянын берилгендигин кайталаганын айтты.
Индиянын расмий өкүлдөрү Ван Кытайдын президенти Си Цзиньпинден Модиге Шанхай Кызматташтык Уюмунун Тяньцзинь шаарында өтө турган лидерлер саммитине чакыруу жана билдирүү тапшырганын айтышты.
Моди чакыруу үчүн Сиге ыраазычылык билдирип, аны кабыл алганын билдирди. Ошондой эле, Моди Индия менен Кытайдын ортосундагы туруктуу, алдын ала болжолдуу жана конструктивдүү мамилелер аймактык жана глобалдык тынчтык менен гүлдөп-өнүгүүгө чоң салым кошо турганын баса белгиледи.
Чек ара маселелери боюнча эксперттик топ түзүлөт
Ван Довалга эки өлкөнүн мамилелери "туруктуу өнүгүү жолуна" түшкөнүн, чек ара маселеси "туруктуулукка жана жакшыртууга" карай бара жатканын айтты.
Ал эки өлкө "окшош көз караштарга жана кеңири жалпы кызыкчылыктарга" ээ экенин белгилеп, эки тарап "диалог жана байланыш аркылуу өз ара ишенимди бекемдеп, мамилелерди жакшыртуу жана өнүктүрүү үчүн алмашууларды жана кызматташтыкты кеңейтүү" керектигин айтты.
Өз кезегинде, Довал эки өлкө туш болгон учурдагы кыйынчылыктарды эске алып, "түшүнүүнү тереңдетүү, ишенимди бекемдөө жана кызматташтыкты күчөтүү" зарыл экенин белгиледи. Ошондой эле, Индия "бир Кытай саясатына дайыма берилгендигин" билдирди.
Индиянын Тышкы иштер министрлиги эки тарап "чек араны аныктоо боюнча эрте жыйынтыкка жетүү" үчүн эксперттик топ түзүүгө жана чек ара аймагында тынчтыкты жана туруктуулукту сактоо үчүн "натыйжалуу чек ара башкаруусун илгерилетүү" боюнча жумушчу топ түзүүгө макулдашканын билдирди.