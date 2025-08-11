Дүйшөмбү күнү эртең менен Пакистандын түндүгүндө жер көчкү болуп, суу камсыздоону калыбына келтирүү иштерин жүргүзүп жаткан жумушчулар тобун басып калып, кеминде жети адам каза болду, деп билдирди расмий өкүл.
Гилгит-Балтистан аймагындагы Даниор шаарына жакын жерде болгон селден жабыркаган суу каналын оңдоп жаткан учурда үч адам жаракат алды, деп маалымдады жергиликтүү өкмөттүн өкүлү Файзаулла Фарак.
Куткаруучулар каза болгондорду жана жаракат алгандарды урандылардын арасынан алып чыгуу үчүн сааттап аракет кылышты.
Гилгит-Балтистан аймагы, 8000 метрден ашкан беш чокусу менен белгилүү. Июнь айынын аягынан бери жаан-чачын жана селден жабыркап келет. Бул убакыт аралыгында 17 адам каза болуп, бир нече турист, анын ичинде жергиликтүү телеканалдын алып баруучусу дайынсыз жоголгону кабарланган.
Жекшемби күнү мөңгү көлүнүн жарылып кетиши (GLOF) Каракурум шоссесинин бир бөлүгүн жууп кетти. Бул жол Пакистанды коңшу Кытай менен байланыштырат. Ошондой эле, бул кырсык аймактагы бир нече үйдү жана мамлекеттик имараттарды талкалаган.
Улуттук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын маалыматы боюнча, 26-июндан бери өлкө боюнча жаан-чачынга байланыштуу кырсыктардан 300дөн ашуун адам каза болуп, 700дөн ашууну жаракат алган.
Муссондук жаан-чачындар Түштүк Азия өлкөсүндө адатта кыйроолорду алып келет, бирок акыркы жылдары климаттын өзгөрүшү, анын ичинде мөңгүлөрдүн эришинен улам, алардын күчү жана алдын ала айтуу мүмкүнчүлүгү татаалдашып жатат.