ДҮЙНӨ
1 мүнөт окуу
Пакистандын түндүгүндөгү жер көчкүдөн жети адам каза болду
Куткаруучулар Гилгит-Балтистандагы суу каналдарын калыбына келтирип жатканда жер көчкүнүн астында калган жумушчуларды издешүүдө.
Пакистандын түндүгүндөгү жер көчкүдөн жети адам каза болду
Куткаруучулар сааттар бою талкаланган имараттын урандысынан каза болгондорду жана жарадарларды чыгаруу үчүн аракеттеништи. / AP
17 саат мурун

Дүйшөмбү күнү эртең менен Пакистандын түндүгүндө жер көчкү болуп, суу камсыздоону калыбына келтирүү иштерин жүргүзүп жаткан жумушчулар тобун басып калып, кеминде жети адам каза болду, деп билдирди расмий өкүл.

Гилгит-Балтистан аймагындагы Даниор шаарына жакын жерде болгон селден жабыркаган суу каналын оңдоп жаткан учурда үч адам жаракат алды, деп маалымдады жергиликтүү өкмөттүн өкүлү Файзаулла Фарак.

ТийиштүүTRT Global - Devastating monsoon rains wreak havoc in Pakistan, death toll swells

Куткаруучулар каза болгондорду жана жаракат алгандарды урандылардын арасынан алып чыгуу үчүн сааттап аракет кылышты.

Гилгит-Балтистан аймагы, 8000 метрден ашкан беш чокусу менен белгилүү. Июнь айынын аягынан бери жаан-чачын жана селден жабыркап келет. Бул убакыт аралыгында 17 адам каза болуп, бир нече турист, анын ичинде жергиликтүү телеканалдын алып баруучусу дайынсыз жоголгону кабарланган.

Сунушталат

Жекшемби күнү мөңгү көлүнүн жарылып кетиши (GLOF) Каракурум шоссесинин бир бөлүгүн жууп кетти. Бул жол Пакистанды коңшу Кытай менен байланыштырат. Ошондой эле, бул кырсык аймактагы бир нече үйдү жана мамлекеттик имараттарды талкалаган.

Улуттук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын маалыматы боюнча, 26-июндан бери өлкө боюнча жаан-чачынга байланыштуу кырсыктардан 300дөн ашуун адам каза болуп, 700дөн ашууну жаракат алган.

Муссондук жаан-чачындар Түштүк Азия өлкөсүндө адатта кыйроолорду алып келет, бирок акыркы жылдары климаттын өзгөрүшү, анын ичинде мөңгүлөрдүн эришинен улам, алардын күчү жана алдын ала айтуу мүмкүнчүлүгү татаалдашып жатат.

Иликте
Трамп 2028-жылы Обама менен ат салышууну "абдан каалаарын" айтты
Кытайдын аскердик күчтөрү Тайвандын айланасында чоң масштабдуу машыгууларды баштады
Франция соту Марин Ле Пенди коррупция боюнча айыптуу деп тапты
Трамп үчүнчү мөөнөткө президент болуу жолдорун карап жатат
Трамп : «TikTok сатуу үчүн 5 - апрелге чейин көп сандаган потенциалдуу алуучу бар»
Кытай, Түштүк Корея жана Япония Трамптын тарифтерине каршы эркин сооданы бекемдөө чечимин чыгарды
АКШ Индо-Тынч океан аймагында Кытайга каршы күрөшүүдө Японияны маанилүү өнөктөш деп эсептейт
Мьянмадагы жер титирөө мечиттерди талкалап, жүздөгөн мусулмандардын өмүрүнө коркунуч жаратты
Сирияда Шара жаңы өкмөттү жарыялады
Орус дрондору Украинаны бутага алды, курмандыктар катталды
Израиль Газада тез жардам унааларын бутага алгандыгын кабыл алды
Индия кагылышуу учурунда көп сандаган маочу козголоңчуну өлтүрдү
Иран Трамптын өзөктүк сүйлөшүүлөр боюнча катына жооп берди
Интерпол босниялык серб лидер Додик үчүн камоо ордерин чыгарды
Мьянмада күчү 7,7 баллга жеткен жер титирөө болду
TRT Global каналына көз чаптырыңыз. Пикириңиз менен бөлүшүңүз!
Contact us