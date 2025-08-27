АКШнын президенти Дональд Трамп Орусиянын Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин мыйзамдуулугуна шек келтирген акыркы билдирүүлөрүн "шоу" деп сыпаттап маанисиз экенин айтты.
Трамп Ак үйдө үч сааттан ашык убакытка созулган Министрлер кабинетинин жыйынынан кийин журналисттерге: "Алардын эмне дегендери маанилүү эмес. Ар ким өзүн көрсөтүп жатат. Мунун баары куру сөз" деди.
Трамп жекшемби күнү Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровдун Зеленскийдин конституциялык легитимдүүлүгүнөн күмөн санаган комментарийлерине жооп берди.
Лавров NBC News телеканалына "(Орусиянын президенти Владимир) Путин саммиттин күн тартиби даяр болгондо Зеленский менен жолугушууга даяр", - деген эле.
"Мыйзамдуулук – бул башка маселе. Биз Зеленскийди режимдин де-факто башчысы катары тааныйбыз жана ушул статусунда аны менен жолугушууга даярбыз. Бирок юридикалык документтерге кол коюуга келгенде... кол койгон адам легитимдүү экени жана Украинанын Конституциясына ылайык учурда Зеленский андай эмес экени темасында баары так түшүнүшү керек" – деди.
Лавров ошондой эле Путиндин Трамп менен акыркы телефондук сүйлөшүүсүндө Москванын Киев менен түз тынчтык сүйлөшүүлөрүн улантууга даяр экенин билдиргенин, бирок Путин менен Зеленскийдин ортосундагы жогорку деңгээлдеги саммиттин "өтө жакшы даярдалууга" тийиш экенин эскерткенин айтты.
15-августта Аляскада Путин менен жолугушуу учурунда Трамп Орусия менен Украинанын лидерлери согушту токтотууга багытталган тынчтык сүйлөшүүлөрү үчүн түз жолуга аларын сунуш кылган.
Шейшемби күнкү Кабинет жыйынында Трамптын атайын өкүлү Стив Уиткофф бул жумада конфликт боюнча талкуулар өтөрүн жана жылдын аягына чейин согушту токтотууга үмүт бар экенин билдирди.
Зеленский болсо шейшемби күнү эртең менен Киевдин орус тарап менен мындай саммитти өткөрө ала турган өлкөлөр менен байланышта экенин айткан.