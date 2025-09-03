ДҮЙНӨ
Пакистандын түштүк-батышындагы митингде жардыруу болду
Түштүк-батыштагы Белужистан провинциясынын борбору Кветтада демонстрациялар аяктагандан кийин жарылуу болду.
3 Сентябрь 2025

Пакистандын түштүк-батышындагы Белужистан провинциясынын эки расмий өкүлү AFP агенттигине берген маалыматында, саясий митингде бир жанкечти өзүн жардырып, кеминде 13 киши набыт болгонун билдирди.

Атын атагысы келбеген расмий өкүлдөрдүн айтымында, Белужистан Улуттук партиясынын (BNP) жүздөгөн мүчөлөрү чогулган провинциянын борбору Кветтадагы стадиондун унаа токтотуучу жайында шейшемби күнү кечинде болгон жардыруудан кеминде 30 киши жараат алды.

Жергиликтүү Samaa News телеканалы көрсөткөн кадрларда, жарадарларды полиция унаалары жана жеке унаалар менен алып кетишкенин көрүүгө болот.

Митингди провинциянын мурдагы премьер-министри Сардар Ахтар Менгал жетектеген улутчул Белужистан Улуттук партиясы уюштурган.

