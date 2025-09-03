Ооганстандын Кунар провинциясында миңдеген адамдарды үй-жайсыз калтырган катуу жер титирөөдөн кийин Түркия жабыр тарткан элге колдоо көрсөтүү үчүн гуманитардык жардам жөнөттү. Аймакты толугу менен кыйраткан апааттын үчүнчү күнүндө да облуста куткаруу жана жардам иштери уланууда.
Түркиянын Улуттук Коргоо министрлиги шаршемби күнү X платформасында жарыялаган билдирүүсүндө: «Аба күчтөрүбүзгө таандык A400M учагы Кунар провинциясындагы жер титирөөдөн кийин AFAD жана Кызыл Жарым Ай тарабынан даярдалган гуманитардык жардамды жеткирүү үчүн Кайсери/Эркилет аэропортунан учуп кетти” деп кабарланды.
Кунар провинциясындагы бир Талибан өкүлү, аты-жөнүн ачыкка чыгарбоо шарты менен Anadolu агенттигине билдиргендей, убактылуу администрация адамдарды коопсуз аймактарга көчүрүүнү пландаган, бирок кээ бир алыскы аймактарга кечээ түнү жардам жеткирилип баштаган.
“Жергиликтүү тургундар жакындарынын сөөгү урандылардын астында калгандыктан көчүп кетүүдөн баш тартышты. Андан кийин биз чатырларды жана башка керектүү буюмдарды тарата баштадык”, - деди расмий өкүл.
Кунар провинциясы Афганистандын чыгышындагы эң көп жабыркаган аймак болуп саналат, бул жерде 1,400дөн ашуун адам каза болду.
Расмий өкүл, тоолуу аймак жана бузулган жолдордун жардам жеткирүүнү кыйындатканын, бирок куткаруу жана жардам көрсөтүү топтору бардык жабыркаган аймактарга жеткенин айтты.
“Биз жардамдарды мүмкүн болгон жерлерге унаалар менен жөнөтүп жатабыз, бирок жер титирөөнүн себебинен жетүү мүмкүн болбогон аймактарда жабыркагандарды ооруканага жеткирүү жана жардамдарды тапшыруу үчүн тик учактар колдонулууда”, - деди.
‘Өтө оор шарттар’
Кунар провинциясынын тургуну Абдул Вахиддин айтымында, жер титирөөдөн кийин силкинүүлөр дагы деле уланып, элдин арасында кооптонууну жаратууда.
Шейшемби күнү Афганистандын түндүк-чыгышында 5.2 баллдык жаңы жер титирөө катталып, Пакистандын түндүк-батышында да сезилди.
Гуманитардык уюмдар кыйроонун масштабы эл аралык колдоону талап кыларын эскертишүүдө, анткени кризис мындан да тереңдеши мүмкүн.
Шейшемби күнү БУУнун Ооганстан боюнча гуманитардык координатору Индрика Ратватте бул кыйратуучу жер титирөө Ооганстандын чыгышында өлкө көптөгөн кризистер менен күрөшүп жаткан маалда болгонун билдирди.
“Статистиканы карап, алыскы жана татаал рельефти эске алганда, жабыркаган адамдардын саны жүз миңдегенге жетиши мүмкүн”, - деди Ратватте.
Каза болгондордун саны көбөйүшү мүмкүн
Пакистан, Иран, Кытай, Индия сыяктуу көптөгөн өлкөлөр менен Батыш мамлекеттери Ооганстанга жардам жөнөтүүнү убада кылышты.
Убактылуу администрациянын өкүлү Забихулла Мужахиддин айтымында, эң көп жабыркаган Кунар провинциясында 1411 адам каза болуп, 3124 адам жаракат алды. Ошондой эле жер титирөө 5412 үйдү кыйратты.
Каза болгондордун саны дагы да көбөйүшү мүмкүн, анткени бийлик Нангархар, Лагман жана Панжшир провинцияларынан маалыматтарды жарыялай элек.
АКШнын Геологиялык изилдөөлөр кызматы жер титирөө жекшембиге караган түнү жергиликтүү убакыт боюнча саат 23:47де Желал-Абаддан 27 чакырым чыгыш-түндүк-чыгыш тарапта, 8 чакырым тереңдикте катталганын билдирди.
Бул силкинүү 2021-жылдын август айында Талибан бийликке келгенден бери согуштан жабыркаган өлкөгө таасирин тийгизген үчүнчү чоң жер титирөө.