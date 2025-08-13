Израилдин аскер башчысы Газаны басып алуу боюнча операциялык пландын «негизги алкагын» бекитти деп, армия шаршемби күнү билдирди.
Аскердик билдирүүдө Эял Замир бул пландын бекитилишин Генералдык штаб форумунда, Израилдин ички коопсуздук агенттигинин (ISA) өкүлдөрү жана башка командирлер менен болгон жолугушууда жарыялагандыгы айтылат.
«Талкуу учурунда Израилдин коргонуу күчтөрүнүн (IDF) азыркыга чейинки аракеттери, анын ичинде кечээ (шейшемби) күнү башталган Зейтун аймагындагы сокку тууралуу маалымат берилди», – деп билдирүүдө кошумчаланган.
Мында «Газа тилкесиндеги кийинки этаптар үчүн борбордук концепция көрсөтүлүп, саясий жетекчиликтин көрсөтмөсүнө ылайык бекитилди» деп белгиленген.
Израилдин күчөгөн чабуулдары
Газадагы жарандык коргонуу агенттиги Израилдин абадан соккулары акыркы күндөрү күчөгөнүн, Зейтун жана Сабра сыяктуу турак жай аймактары «жарандык үйлөрдү, балким, көп кабаттуу имараттарды бутага алган өтө катуу аба соккуларына» кабылганын билдирди.
Нетаньяху өкмөтүнүн Газадагы согушту 22 айдан ашык убакыттан кийин кеңейтүү пландары эл аралык нааразычылыкты жана ички каршылыкты жаратууда.
БУУнун колдоосу менен иштеген эксперттер аймакта кеңири ачарчылык коркунучу бар экенин эскертишти, анткени Израиль гуманитардык жардамдын киргизилишине катуу чектөө киргизген.
Газа саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча, Израилдин Газадагы согушу 61599 палестиналыктын өмүрүн алды.