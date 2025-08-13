САЯСАТ
Израилдин аскердик жетекчилиги Газаны ээлөө пландарынын негизги багыттарын бекитти
Аскердик планды жактырганы тууралуу кабар Хамастын жогорку даражалуу делегациясы Каирге Египеттин расмий өкүлдөрү менен убактылуу ок атышпоо боюнча “алдын ала сүйлөшүүгө” келгенин жарыялагандан бир нече сааттан кийин чыкты.
Израилдин Башкы штабынын башчысы Эйал Замир Газаны басып алуу планын бекитти. / AP
13 Август 2025

Израилдин аскер башчысы Газаны басып алуу боюнча операциялык пландын «негизги алкагын» бекитти деп, армия шаршемби күнү билдирди.

Аскердик билдирүүдө Эял Замир бул пландын бекитилишин Генералдык штаб форумунда, Израилдин ички коопсуздук агенттигинин (ISA) өкүлдөрү жана башка командирлер менен болгон жолугушууда жарыялагандыгы айтылат.

«Талкуу учурунда Израилдин коргонуу күчтөрүнүн (IDF) азыркыга чейинки аракеттери, анын ичинде кечээ (шейшемби) күнү башталган Зейтун аймагындагы сокку тууралуу маалымат берилди», – деп билдирүүдө кошумчаланган.

Мында «Газа тилкесиндеги кийинки этаптар үчүн борбордук концепция көрсөтүлүп, саясий жетекчиликтин көрсөтмөсүнө ылайык бекитилди» деп белгиленген.

Израилдин күчөгөн чабуулдары

