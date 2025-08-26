ТҮРКИЯ
Ибрахим Калын Бенгазиде Хафтар менен жолугушту
БУУнун Ливиядагы миссиясы "5+5" Биргелешкен Аскердик Комиссиясы аркылуу армияны бириктирүү аракеттерин жүргүзүүдө, анда батыштан беш офицер жана Хафтардын чыгыш күчтөрүнөн беш офицер камтылган.
Ибрахим Калын Бенгазиде Хафтар менен жолугушту
Түркиянын Улуттук чалгындоо уюмунун (МИТ) директору Ибрагим Калын Ливиянын Саддам Хафтары менен жолугушту. / AA
26 Август 2025

Түркиянын Улуттук чалгындоо уюмунун (MIT) башчысы Ибрахим Калын Ливиянын Бенгази портунда Хафтар менен жолугушту. Бул жолугушуу Түрк деңиз флотунун кемеси Бенгази портуна токтогондон бир күн өткөндөн кийин болду.

Түркиянын Улуттук коргоо министрлиги дүйшөмбү күнү билдиргендей, TCG Kınalıada кемесинин Бенгази портуна сапарынын алкагында Түркия менен Ливиянын аскердик делегациялары жыйын өткөрүштү.

Түркиянын NSosyal социалдык медиа платформасынан берилген маалыматка караганда Улуттук Коргоо министрлиги, генерал-майор Илкай Алтындаг жетектеген Түрк Улуттук Коргоо министрлигинин делегациясы Ливиянын Улуттук армиясынын жетекчисинин орун басары Халифа Хафтар менен жолугушканын кабарлады.

Жолугушууда "Бир Ливия, Бир Армия" максатынын алкагындагы ыктымалдуу биргелешкен аракеттер талкууланды.

Жыйынга Түркиянын Ливиядагы элчиси Гүвен Бегеч жана Түркиянын Бенгазидеги башкы консулу Серкан Кыраманлыоглу да катышты.

Хафтар ошондой эле TCG Kinaliada кемесин да кыдырып чыкты.

Бириккен Улуттар Уюмунун Ливиядагы миссиясы көптөгөн жылдан бери "5+5" Биргелешкен Аскердик Комиссиясы аркылуу аскердик биримдикти камсыз кылуу аракеттерин жүргүзүп келет. Бул комиссия батыштан беш офицерди жана чыгыштагы Хафтардын күчтөрүнөн беш офицерди камтыйт.

БУУ ошондой эле Өкүлдөр палатасы тарабынан дайындалган жана чыгыш менен түштүктүн көп бөлүгүн көзөмөлдөгөн Бенгазиде жайгашкан Усама Хаммад жетектеген администрация менен батышты көзөмөлдөгөн Триполидеги Дбейба өкмөтүнүн ортосундагы саясий туңгуюкту токтотуу үчүн 2022-жылдын башында шайлоо өткөрүүгө багытталган өзүнчө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө.

Ливиялыктар көпкө кечеңдетилген шайлоолор 2011-жылы Муаммар Каддафи кулатылгандан кийин башталган өткөөл мезгилди жабуу менен көп жылдардан бери уланып келе жаткан саясий бөлүнүү жана кагылышууларды токтотот деп үмүттөнүшөт.

